PC e smartphone al sicuro con Norton: -71% su antivirus e VPN per il Black Friday

Il Black Friday di Norton è iniziato: con la nuova promozione, disponibile fino al 4 dicembre, è possibile ottenere uno sconto fino al 71% su Norton 360. Il bundle che unisce tutti i migliori servizi di sicurezza di Norton, garantendo anche la possibilità di utilizzo “multi-dispositivo”, è ora proposto a prezzo ridotto per il primo anno e senza alcun vincolo successivo.

Con la promozione in corso, infatti, è possibile puntare su:

Norton 360 Deluxe al prezzo di 29,99 euro (anziché 104,99 euro)

al prezzo di (anziché 104,99 euro) Norton 360 Premium al prezzo di 39,99 euro (anziché 114,99 euro)

Entrambe le propone includono la protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche oltre alla Secure VPN, il servizio VPN di Norton.

La versione Deluxe consente l’utilizzo dei software di protezione su 5 dispositivi (tra PC, Mac, smartphone e tablet) mentre con la versione Premium è possibile estendere la protezione fino a un massimo di 10 dispositivi. Le due offerte sono attivabili, per un periodo di tempo limitato, tramite il sito ufficiale di Norton, accessibile dal link qui di sotto.

I dettagli dell’offerta Norton del Black Friday

La promozione lanciata da Norton per il Black Friday garantisce “Cyber Sconti” sull’abbonamento a Norton 360. Come abbiamo visto in precedenza, il risparmio sul canone annuale dell’abbonamento arriva al 71%. In sconto ci sono le versioni Deluxe e Premium. Per entrambe le soluzioni troviamo:

l’ antivirus con protezione in tempo reale da virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche

da virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche la Secure VPN , una VPN illimitata con protezione della crittografia, politica no log e la possibilità di scegliere un server in un altro Paese per geolocalizzare il proprio indirizzo IP

, una VPN illimitata con protezione della crittografia, politica no log e la possibilità di scegliere un server in un altro Paese per geolocalizzare il proprio indirizzo IP uno spazio cloud per il backup dei dati (50 GB con Deluxe e 75 GB con Premium)

(50 GB con Deluxe e 75 GB con Premium) servizi aggiuntivi come Dark Web Monitoring e Protezione minori

e tutti i servizi sono accessibili su 5 dispositivi (Deluxe) oppure 10 dispositivi (Premium) tra PC Windows, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad

Grazie all’offerta attivabile tramite il sito Norton è possibile accedere a Norton 360 Deluxe con una spesa di appena 29,99 euro mentre la versione Premium costa solo 39,99 euro. L’offerta è disponibile di seguito:

La promozione con sconto fino al 71% termina il 4 dicembre. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, Norton mette a disposizione una garanzia di rimborso, esercitabile entro 60 giorni dall’attivazione della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.