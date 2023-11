PC HP All-in-One: SUPER sconto del 19% su Amazon

Se stai cercando un potente e versatile PC All-in-One, non perdere l’occasione di acquistare l’HP All-in-One, ora in super sconto del 19% su Amazon. Questa offerta è un’opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un prezzo incredibile di soli 429,99 euro.

PC HP All-in-One: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il cuore pulsante di questo straordinario PC è il sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica. Immergiti completamente nell’esperienza della creatività, grazie a una piattaforma che si adatta perfettamente alle tue esigenze di smart working, ufficio, creatività e multitasking.

Alimentato dal processore Intel Celeron J4025 con una frequenza fino a 2,9 GHz, 4MB di L2 Cache e chipset Intel, questo PC offre prestazioni dinamiche per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane. Che tu stia lavorando su documenti, creando grafica o semplicemente navigando online, questo processore si adatta senza sforzo alle tue attività.

Il display da 21.5″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p è un vero piacere per gli occhi. Con tecnologia IPS antiriflesso, micro-edge su tre lati e luminosità di 250 Nits, ti offre un’esperienza visiva nitida e vivida. Inoltre, il design sottile con cornici sottili su tre lati rende questo PC esteticamente gradevole in qualsiasi ambiente.

La memoria di 8GB RAM DDR4 e lo spazio di archiviazione da 256GB SSD PCIe NVMe garantiscono prestazioni veloci e affidabili. Con la scheda grafica integrata Intel UHD 600 Graphics, sarai pronto per qualsiasi attività, dalla grafica alla visualizzazione di video in alta risoluzione.

Non solo le prestazioni, ma anche l’attenzione all’ambiente caratterizza questo PC. Il case compatto e sottile è realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo. Inoltre, le casse audio integrate da 2W, la webcam HP True Vision HD e l’inclusione di mouse e tastiera completano l’esperienza utente.

Approfitta subito dell’offerta e acquista l’HP All-in-One su Amazon. Unisce prestazioni elevate, design elegante e risparmio ecologico in un unico pacchetto irresistibile di soli 429,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.