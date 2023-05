PC Lenovo in offerta su Amazon: lo sconto è servito

Il PC desktop per il lavoro del brand leader del mercato, modello Lenovo IdeaCentre 3, si trova oggi in forte sconto su Amazon. Un’ottima occasione per allestire una postazione da dedicare alla produttività, ma adatta anche a studio, intrattenimento e navigazione. Diamo uno sguardo a ciò che rende l’offerta dell’e-commerce un’occasione da cogliere al volo.

Lenovo IdeaCentre 3 in sconto di 170 euro

Partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti e le nuove funzionalità non appena rilasciati. Queste, invece, sono le specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen 5 5600H con GPU AMD Radeon Graphics, 16 GB di RAM DDR4-3200 (espandibile fino a 32 GB), unità SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet, uscite video HDMI e VGA, porte USB 2.0 e USB 3.2, tre jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Oggi c’è la possibilità di acquistare Lenovo IdeaCentre 3 al prezzo finale di 629 euro invece di 799 euro, grazie allo sconto del 21% (-170 euro) applicato in automatico dall’e-commerce. Un affare, considerando le caratteristiche in dotazione e l’affidabilità del brand.

Amazon garantisce la disponibilità immediata del PC desktop con la spedizione gratuita e consegna a domicilio in un paio di giorni. In altre parole, effettuando subito l’ordine si è certi di riceverlo a casa già entro domenica, così da poterlo subito mettere sulla propria scrivania.

