PC lento? Advanced SystemCare 15 PRO al 55% di sconto

Quello del PC lento e non più reattivo come un tempo è un problema che affligge migliaia di utenti ogni giorno. Le motivazioni possono essere molteplici: un semplice computer datato, ad esempio, è poco performante a causa dell’usura, ma nella gran parte dei casi si tratta di una cattiva manutenzione del sistema che si manifesta sotto forma di file spazzatura. Proprio questi ultimi, con il loro peso inutile ed eccessivo, rallentano sensibilmente il PC fino a livelli a volte inaccettabili per chi necessita di lavorare al massimo delle performance. Come mantenere dunque il computer sempre veloce in maniera pressoché automatica ed intuitiva? Ad esempio utilizzando un software studiato appositamente per la pulizia del sistema, come Advanced SystemCare 15 PRO.

Grazie alla modalità con Intelligenza Artificiale, infatti, il software permette di ottimizzare le prestazioni, liberando prezioso spazio su disco e al tempo stesso proteggendo la tua privacy. Accedendo attraverso questo link è possibile acquistare Advanced SystemCare 15 PRO con uno sconto del 55%, ovvero 21,99 euro. Si tratta dell’abbonamento annuale, che supporta fino a 3 PC.

La promessa di Advanced SystemCare 15 PRO è quella di ottenere il massimo dalle prestazioni del computer. Come? Ad esempio ripulendolo dai file spazzatura – residui, ad esempio, di disinstallazioni o navigazione. Ma le funzionalità del programma non si fermano di certo qui: ecco una panoramica completa di cosa Advanced SystemCare 15 PRO è in grado di fare.

Potente Scansione AI . Scansiona in modo intelligente i moduli che potrebbero essere la causa di rallentamenti del PC, offrendo come soluzione un’accelerazione ottimale.

. Scansiona in modo intelligente i moduli che potrebbero essere la causa di rallentamenti del PC, offrendo come soluzione un’accelerazione ottimale. Profonda pulizia del PC . Potrai liberarti dai file di registro inutili per evitare fastidiosi messaggi di errore oppure blocchi del sistema.

. Potrai liberarti dai file di registro inutili per evitare fastidiosi messaggi di errore oppure blocchi del sistema. Privacy protetta . La tua privacy sarà sempre al sicuro: il programma permette infatti di cancellare automaticamente le tue tracce online. Inoltre, è in grado di bloccare gli accessi non attendibili, per prevenire il furto di dati e le infezioni da virus.

. La tua privacy sarà sempre al sicuro: il programma permette infatti di cancellare automaticamente le tue tracce online. Inoltre, è in grado di bloccare gli accessi non attendibili, per prevenire il furto di dati e le infezioni da virus. 300% navigazione più veloce . Advanced SystemCare 15 PRO ottimizza le impostazioni del browser per accelerare la navigazione online fino al 300%.

. Advanced SystemCare 15 PRO ottimizza le impostazioni del browser per accelerare la navigazione online fino al 300%. 200% PC più veloce. Inoltre, il software gestisce in modo intelligente l’avvio del PC, pulendo automaticamente la RAM per velocizzare il sistema fino al 200%.

Advanced SystemCare 15 PRO è fra le soluzioni migliori per tutti quei PC che non eccellono più nelle loro prestazioni, nonché un valido aiuto per i dispositivi più obsoleti. Ricorda l’offerta in corso: Advanced SystemCare 15 PRO è in sconto a soli 21,99 euro. Il prezzo si riferisce alla licenza in abbonamento annuale, che supporta fino ad un massimo di 3 PC.

