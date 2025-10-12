 PC lento? CCleaner te lo velocizza: provalo in sconto del 70%
Con CCleaner Premium dai una nuova vita al tuo PC Windows o Mac, velocizzandone le prestazioni. Adesso è in sconto del 70% per un anno.
Sicurezza Antivirus
Hai un PC Windows o Mac e da un po’ stai notando che la sua velocità non è più quella di un tempo? Questo può essere dovuto a vari fattori, ma per farlo tornare ai suoi antichi fasti in modo semplice e veloce una soluzione c’è: si chiama CCleaner.

Questo software mette a disposizione una serie di strumenti in grado di ottimizzare il tuo terminale, individuando ed eliminando i problemi che ne rallentano le prestazioni. E ora il piano annuale è in sconto del 70% al prezzo di 29,98€, con 5 licenze e compatibilità anche su dispositivi Android. Vediamo nel dettaglio le funzionalità di CCleaner.

Le caratteristiche di CCleaner

Ccleaner è in grado, grazie all’ottimizzazione delle prestazioni e a funzionalità specifiche come il PC Health Check, di rendere il tuo computer più veloce. Questo software analizza il PC e consiglia soluzioni rapide, aggiornadolo automaticamente in modo tale che si avvii e funzioni più velocemente.

Grazie alla sua azione, CCleaner rimuove impostazioni e file inutilizzati, applicazioni con un uso intensivo delle risorse e driver obsoleti. Oltre a bloccare temporaneamente le app quando non vengono usate e ad aggiornare i driver del software.

Inoltre, disattiva tutti i programmi non necessari, che si avviano silenziosamente in background quando si accendere il PC. Così si migliorano i tempi di avvio e si può iniziare ad usare più rapidamente il PC.

Ribadiamo l’offerta attuale: il software è disponibile a partire da 26,98 euro per un anno, con possibilità di utilizzo su 5 dispositivi, considerando Windows, Mac e anche Android. Per gli utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per saperne di più e per attivare l’offerta basta andare sul sito di CCleaner.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ott 2025

12 ott 2025
