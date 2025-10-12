PC lento? CCleaner te lo velocizza: provalo in sconto del 70%

Hai un PC Windows o Mac e da un po’ stai notando che la sua velocità non è più quella di un tempo? Questo può essere dovuto a vari fattori, ma per farlo tornare ai suoi antichi fasti in modo semplice e veloce una soluzione c’è: si chiama CCleaner.

Questo software mette a disposizione una serie di strumenti in grado di ottimizzare il tuo terminale, individuando ed eliminando i problemi che ne rallentano le prestazioni. E ora il piano annuale è in sconto del 70% al prezzo di 29,98€, con 5 licenze e compatibilità anche su dispositivi Android. Vediamo nel dettaglio le funzionalità di CCleaner.

Le caratteristiche di CCleaner

Ccleaner è in grado, grazie all’ottimizzazione delle prestazioni e a funzionalità specifiche come il PC Health Check, di rendere il tuo computer più veloce. Questo software analizza il PC e consiglia soluzioni rapide, aggiornadolo automaticamente in modo tale che si avvii e funzioni più velocemente.

Grazie alla sua azione, CCleaner rimuove impostazioni e file inutilizzati, applicazioni con un uso intensivo delle risorse e driver obsoleti. Oltre a bloccare temporaneamente le app quando non vengono usate e ad aggiornare i driver del software.

Inoltre, disattiva tutti i programmi non necessari, che si avviano silenziosamente in background quando si accendere il PC. Così si migliorano i tempi di avvio e si può iniziare ad usare più rapidamente il PC.

Ribadiamo l’offerta attuale: il software è disponibile a partire da 26,98 euro per un anno, con possibilità di utilizzo su 5 dispositivi, considerando Windows, Mac e anche Android. Per gli utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per saperne di più e per attivare l’offerta basta andare sul sito di CCleaner.