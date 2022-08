PC MSI, sconto del 39%: occasione TOP per il Back to School

Quando un PC MSI incontra uno sconto del 39%, lo sconto del 39% diventa una grande occasione. In questo caso sono gli sconti di settembre di Amazon a confezionare la festa e per poche ore ancora l’opportunità è servita a questo indirizzo.

MSI PRO DP21 11MA-092EU: un nome complesso che vuol caratterizzare un PC desktop compatto con processore Intel Core i5-11400, 8GB di RAM ed SSD M.2 da 256GB. Wifi e Bluetooth inclusi, sistema operativo Windows 11 Home in dotazione.

Non chiamatelo Mini Pc perché potrebbe non rendere l’idea, ma l’attacco VESA fa ben intendere quale possa essere la sua vocazione: un device eclettico, valido per svariati scenari d’uso, dotato di Wifi 6 per godere della massima connettività e farcito di 4+4 prese USB da sfruttare per ogni necessità. HDMI e Display Port si accompagnano ad una presa COM per la massima compativilità, mentre il gruppo garantisce in aggiunta la tecnologia FW TPM (Trusted Platform Module) per fornire “funzioni basate sull’hardware e sulla sicurezza” e per blindare dati sensibili tramite chiavi di cifratura.

Un prodotto pieno di potenzialità, insomma, soprattutto in virtù del fatto che nasce dall’esperienza MSI, brand che giunge dal gaming e che riversa la qualità delle proprie specifiche di sviluppo anche nel mondo della produttività. Un PC che non fa sconti in termini di performance, insomma, e che può regalare grosse soddisfazioni (soprattutto a questo prezzo).

Sta tutto in 2,9Kg, in un box da 38.6 x 30.4 x 12.9 cm ed in soli 549,99 euro. Piccolo, ma “Pro”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.