PC portatile pratico e veloce, lo paghi pochissimo su Amazon (-130€)

Un PC portatile pratico e utile per l’uso di tutti i giorni e da portare facilmente sempre con te? BMAX X15 Notebook allora fa al caso tuo: applica il coupon sconto di Amazon e risparmi 130€ sul prezzo di listino pagandolo veramente pochissimo. Se sei un abbonato Prime hai la spedizione gratuita ed immediata e sarà a casa tua già domani.

PC Portatile BMAX X15: SSD 128GB, 8GB di RAM e Intel Celeron Gemini Lake

Il notebook BMAX X15 ti garantisce alte prestazioni nonostante il prezzo contenuto grazie al processore Intel Gemini Lake di ottava generazione che utilizza un processo a 14nm e grafica integrata UHD 600. Il tutto affiancato da 8GB di RAM e un SSD veloce da 128GB.

Il display di tipo IPS e risoluzione FHD da 15.6 pollici supporta la riproduzione di video 4K fornendo dettagli e colori dell’immagine di alta qualità per goderti un’esperienza visiva migliore e di altissimo livello. La tastiera è stata progettata con tasti più grandi allo scopo di consentirti una digitazione comoda e precisa: presente anche il tastierino numerico per la massima produttività.

Nonostante questa dotazione, il PC portatile di BMAX pesa soltanto 1.75KG ed è spesso appena 2cm: facile quindi da portare in giro per lo smart working o l’intrattenimento in vacanza. Con la batteria da 10000mAh e la CPU Intel a basso consumo hai un’autonomia elevata che può arrivare fino a 8 ore.

Tutto questo lo fai tuo ad un prezzo eccezionale. Ricordati di applicare il coupon sconto per ricevere subito una promozione di 130 euro sul prezzo finale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.