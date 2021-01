PC Stick Intel 4/64 GB a meno di 200 euro

Se persino le dimensioni di un mini PC risultano eccessive, e volete un computer tascabile nel vero senso della parola, Amazon ha una soluzione anche per voi. Il Mini PC Stick con processore Intel è un PC vero e proprio, con dimensioni di poco più grandi di una tradizionale chiavetta USB.

Mini PC Stick Intel: caratteristiche tecniche

La macchina in questione è equipaggiata con un processore Intel Celeron N4120 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,6GHz. Questo è accompagnato da 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria per l’archiviazione dati eMMC. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma in grado di gestire in maniera rispettabile il pacchetto Office, così come la navigazione internet o la fruizione dei contenuti multimediali. In sostanza un buon compromesso sia per un ufficio, che per la casa in modo da avere le funzioni di Windows 10 (nella sua edizione Pro) e godere dei contenuti in streaming su Netflix o Prime Video.

Dal punto di vista della connessione, a dispetto delle dimensioni, c’è davvero tutto. Ben due le porte USB, entrambe USB 3.0, oltre ad uno slot microSD per l’espansione della memoria ed una mini DisplayPort. Quest’ultima permette di collegare un secondo monitor ed estendere lo spazio di lavoro. Infine sul fronte wireless è presente sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 5.0.

Grazie ad un’offerta lampo, Amazon permette di acquistare il mini PC Stick a soli 143,99 euro con uno sconto di ben 36 euro sul prezzo di listino.

