PC troppo lento? È il momento di provare CCleaner

Rendere il proprio computer più veloce è possibile ma è necessario utilizzare gli strumenti giusti, in modo da poter sfruttare al meglio le risorse disponibili. Il modo più semplice per raggiungere quest’obiettivo è puntare su CCleaner Professional Plus. Questo tool ha la capacità di rivoluzionare il proprio computer, permettendo di utilizzare tutte le risorse disponibili per renderlo più veloce.

Sfruttando il codice sconto PUNTO è ora possibile attivare CCleaner Professional Plus con un prezzo ridotto fino a 32,95 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo e con una spesa effettiva inferiore ai 3 euro al mese. L’offerta è accessibile, per un periodo di tempo limitato, tramite il sito ufficiale di CCleaner, raggiungibile dal link qui di sotto. C’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere CCleaner Professional Plus

CCleaner Professional Plus è lo strumento giusto per ottimizzare le prestazioni del proprio computer, eliminando gli errori e sfruttando al massimo l’hardware a disposizione. Il tool in questione agisce su più livelli:

ottimizza le prestazioni migliorando fino al 34% la velocità e oltre l’80% la durata della batteria

migliorando e oltre l’80% la durata della batteria gestisce in modo migliore gli aggiornamenti anche grazie alla funzionalità Driver Updater che permette di mantenere sempre aggiornati i driver del PC

che permette di mantenere sempre aggiornati i driver del PC include il sistema Health Check che permette di analizzare, ottimizzare e aggiornare in automatico il computer

che permette di analizzare, ottimizzare e aggiornare in automatico il computer permette di sfruttare una serie di strumenti per la protezione della privacy , andando a bloccare e rimuovere file di tracciamento e dati di navigazione

, andando a bloccare e rimuovere file di tracciamento e dati di navigazione include strumenti aggiuntivi come Recuva, per recuperare file cancellati o smarriti, e Speccy, per rilevare in modo rapido le caratteristiche e le informazioni del PC

Con CCleaner Professional Plus è, quindi, possibile velocizzare il PC, risolvendo i problemi che possono causare rallentamenti e blocchi. Il servizio è accessibile con un abbonamento annuale, che consente l’utilizzo del tool su 3 dispositivi. Per un periodo di tempo limitato, utilizzando il codice PUNTO, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 32,95 euro per un anno. L’offerta è accessibile di seguito.