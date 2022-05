pCloud, 2 TB di spazio cloud per famiglie in offerta

Festeggia il Family Day con pCloud: uno spazio di archiviazione ampio, un unico pagamento e nessun abbonamento, né costi nascosti. pCloud for Family è la soluzione pensata per le esigenze di tutta la famiglia. Il piano offre ben 2 TB di memoria, da condividere con un massimo di quattro persone all’interno della propria famiglia. Considerando la natura “lifetime” del prodotto, anche il prezzo è conveniente grazie alla promozione attualmente in corso: 350 euro invece di 1400, un risparmio pari al 75% di sconto.

Ogni giorno creiamo e salviamo fotografie, video, documenti e file in generale. Con il tempo i dati si accumulano e iniziano a pesare sui dispositivi, rallentandoli. Oppure, ancora, potrebbero andare persi per sempre in caso di malfunzionamenti. Quando si è in famiglia, il problema è ancora più esteso: per questo motivo è fondamentale correre ai ripari prima del danno e prevenire eventuali problemi futuri, salvando in sicurezza i propri file all’interno di un proprio spazio personale online. Ogni membro della famiglia avrà il proprio, così tutti possono archiviare qualunque cosa nel rispetto della privacy.

Alcune interessanti funzionalità di pCloud sono la sincronizzazione automatica dello spazio su tutti i dispositivi collegati (compresi PC e smartphone). Inoltre, il servizio si comporta come una sorta di hard drive virtuale che permette di conservare i dati caricandoli direttamente dalla fonte. Ad esempio il rullino fotografico del rullino, oppure servizi di archiviazione esterni (Google Drive, Dropxbox, etc). Sono presenti anche opzioni di condivisione con cartelle e link, oltre che un video/audio player incorporato per guardare video o ascoltare musica direttamente in streaming. La sicurezza in rete è fondamentale e perciò pCloud applica un protocollo di protezione TLS/SSL con crittografia 256-bit AES.

Il piano da ben 2 TB di spazio offerta da pCloud for Family è in offerta a soli 350 euro per sempre. Incluso nel prezzo troviamo la possibilità di invitare fino a quattro utenti, 2 TB di traffico link condiviso, quota equa e trenta giorni cronologia cestino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.