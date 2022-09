pCloud compie 9 anni e regala il nuovo pCloud Pass

pCloud, una delle piattaforme di cloud storage leader del settore, compie 9 anni. Per celebrare questo incredibile traguardo, l’azienda ha lanciato il suo nuovo servizio: pCloud Pass, un password manager che combina sicurezza con un’interfaccia semplice e intuitiva. Vuoi sapere come riceverlo gratuitamente per tre mesi? Continua a leggere: è uno dei regali che pCloud ha riservato in esclusiva ai suoi utenti iscritti al servizio.

pCloud: 16 milioni di utenti in 9 anni

Raggiungere un bacino di utenza tale non è sicuramente cosa da tutti. Chi ha scelto pCloud ha premiato efficienza, qualità, esperienza e sicurezza, racchiusi all’interno di uno tra i pochi prodotti in grado di servire un servizio completo senza necessità di abbonamento. Il tutto unito a un’attenzione particolare rivolta ai propri utenti, che si traduce nei numerosi aggiornamenti rilasciati nell’ultimo anno: tra i principali c’è pCloud Drive per macOS, il miglioramento di pCloud Transfer, il plugin di backup per WordPress e nuovi spazi a vita – familiari, individuali e aziendali.

Come ottenere 3 mesi gratis di pCloud Pass

pCloud Pass è il nuovo gestore di password, che si colloca già tra i più sicuri sul mercato grazie al sistema di crittografia di livello militare. Al suo interno è possibile archiviare password, dettagli di carte di credito e note, generare password complesse e sincronizzarle su qualsiasi dispositivo.

Per ottenere 3 mesi gratuiti tutto quello che dovrai fare è iscriverti a pCloud attraverso questo link. Fai clic sul pulsante blu “Ottieni il tuo regalo” e inserisci le tue credenziali per ottenere automaticamente un coupon, che ti darà la possibilità di usufruire del nuovo servizio di password manager per 90 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.