pCloud, la promo a vita più conveniente: cloud sicuro da 199€ (senza abbonamento)

Una sola spesa, e lo spazio resta tuo per sempre. È la promessa di pCloud, che propone spazi di archiviazione cloud a vita, senza abbonamenti né costi nascosti, a prezzi contenuti che partono da soli 199 euro grazie agli sconti attivi: ecco tutti i vantaggi della promozione.

pCloud è una scelta di sicurezza: ecco perché

Con la promozione pCloud, puoi scegliere fra tre piani a vita: c’è Premium da 500 GB a 199 euro invece di 299, Premium Plus da 2 TB a 399 euro anziché 599 e infine Ultra 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro. Nessun canone, nessuna sorpresa, solo la certezza di uno spazio che resterà tuo per sempre.

A garantire per pCloud ci sono le rigide leggi sulla privacy svizzere che, unite a crittografia 256-bit AES, connessione protetta da TLS/SSL e dati conservati in data center certificati, offrono una sicurezza senza pari.

Dal punto di vista dei file, puoi caricarne di qualsiasi tipo e dimensione, ma anche ripristinare versioni precedenti e recuperare dati fino a 30 giorni prima. Se lavori spesso in team, la collaborazione è sempre immediata: puoi condividere file con link protetti, lavorare su cartelle comuni e molto altro.

È sempre tutto sotto controllo con pCloud, perché ti permette di sincronizzare automaticamente i file tra i tuoi dispositivi, accedervi anche offline e perfino guardare o ascoltare video e musica in streaming grazie al lettore integrato. Se lavori da remoto, è l’ideale. E se hai bisogno di trasferire file da altri servizi, pCloud ti permette di spostarli anche da piattaforme di terze parti.

Le offerte pCloud sono a tempo limitato, ma i vantaggi durano per sempre. Con un solo pagamento, una tantum, otterrai uno spazio cloud a vita, senza alcuna spesa aggiuntiva né costi nascosti. Il tutto con 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, mentre il pagamento è criptato a 256-bit SSL. Approfittane ora da 199 euro per sempre.