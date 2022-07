pCloud mobile apps: liberare spazio sullo smartphone

Smartphone e tablet sono ormai i principali custodi di foto, video, documenti e file vari degli utenti. Salvarli su un device mobile è senz’altro molto più comodo che tenerli sul computer, in quanto accessibili anche quando non si è a casa e soprattutto in modo assai più semplice e immediato. Peccato però che con l’andar del tempo e con l’aumentare degli elementi archiviati, la memoria dei propri dispositivi vada a saturarsi e tocchi quindi fare un po’ di pulizia. Ma perché dover scegliere cosa tenere e cosa no quando si può avere tutto senza “intasare” lo spazio di storage sfruttando pCloud?

Si tratta, infatti, di una rinomata e ampiamente apprezzata soluzione per l’archiviazione nel cloud che è stata lanciata da una società svizzera fondata nel 2013. L’obiettivo è quello di fare la differenza nel settore oltremodo concorrenziale del cloud storage, proponendo una risorsa per l’archiviazione online in grado di rispondere alle esigenze degli utenti privati e aziendali.

pCloud app: come funziona

Sfruttando l’app di pCloud per smartphone e tablet, compatibile sia con Android che con iOS/iPadOS, è possibile estendere virtualmente lo spazio per l’archiviazione del dispositivo in uso, salvando i propri dati online, i quali risultano però facilmente accessibili direttamente dall’applicazione in questione.

Molto comoda, in tal senso, si rivela la funzione di upload automatico dei contenuti, che di fatto crea un backup di foto e video che possono quindi essere rimossi dal rullino del dispositivo per liberare spazio prezioso, ma senza andare a sacrificare nulla.

Di base il servizio è gratis e consente di ampliare la capacità di archiviazione di smartphone e tablet di 10 GB, ma qualora necessario lo spazio per lo storage può essere esteso con piani a pagamento, i quali offrono pure un maggior numero di funzionalità.

Per la precisione, c’è il piano denominato Premium 500 GB che offre 500 GB di spazio di archiviazione al costo di 500 euro a vita (spesso in sconto a 175 euro) oppure di 59,88 euro/anno (spesso in sconto a 49,99 euro) e poi c’è il piano Premium Plus 2 TB che offre 2 TB di spazio di archiviazione al costo di 980 euro a vita (spesso in sconto a 350 euro) oppure di 119,88 euro/anno (spesso in consto a 99,99 euro). Esistono inoltre le varianti Famiglia e Business.

Come liberare spazio su smartphone e tablet

Configurare l’uso dell’app di pCloud per effettuare il backup automatico di foto e video sul dispositivo è molto facile. Di seguito proponiamo i passaggi esatti da eseguire.