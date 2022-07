pCloud, nuovo piano lifetime da 10 TB: in sconto all'80%

PCloud, uno dei principali provider cloud storage, ha da poco lanciato un nuovo piano lifetime da ben 10 TB di spazio di archiviazione. Ottimo per conservare migliaia tra fotografie, video, documenti, qualsiasi tipologia di file e averla sempre a portata di mano su qualsiasi piattaforma, dallo smartphone al computer. Per festeggiare la novità, pCloud ha attivato una promozione: il nuovo piano a vita da 10 TB è disponibile con uno sconto dell’80%.

10 TB di spazio di archiviazione è molto più di quanto una persona che utilizza mediamente dispositivi elettronici abbia bisogno. Lo stesso non si può dire di chi, invece, con il PC (o dispositivi mobili) ci lavora, come ad esempio fotografi o video maker, che necessitano invece di tanta memoria per archiviare una gran quantità di dati.

Ma quanto è grande uno spazio da 10 TB? In termine di numeri, 10 TB equivalgono a 10 mila GB. O 10 milioni di MB. Uno smartphone ha uno spazio di archiviazione medio che va tra i 16 GB e i 512 GB, mentre un PC spesso non supera 1 TB. Idealmente, quindi, 10 TB ti danno la possibilità di memorizzare: 2,5 milioni di fotografie, 2.500 film o 5 mila ore di video HD e 65 milioni di pagine di documenti.

pCloud: semplice, veloce, sicuro e a vita

I vantaggi principali di pCloud sono la velocità, l’affidabilità, la sicurezza e l’usabilità. Il provider non offre, infatti, solamente una “nuvola” online dove archiviare file e cartelle, ma possiede un’interfaccia semplice da utilizzare e molto chiara nelle sue funzionalità. Ogni modifica che effettui all’interno del tuo spazio di archiviazione verrà immediatamente sincronizzata tra tutti i dispositivi supportati, che siano mobili (smartphone e tablet Android o iOS) oppure computer (Windows, Mac o Linux), e potrai accedervi istantaneamente.

È possibile, inoltre, condividere file con chiunque attraverso comodi link (anche personalizzabili) oppure realizzare cartelle condivise e visualizzare video o ascoltare musica direttamente all’interno dell’applicazione o estensione. Ogni cosa che deciderai di archiviare sarà al sicuro grazie a protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES applicata a tutti i file, dei quali vengono effettuate cinque copie su server differenti.

Tutto ciò racchiuso in un acquisto una tantum, che si traduce in tre diversi piani da 500 GB, 2 TB e il nuovissimo da 10 TB che – in occasione del suo lancio – si trova al momento in promozione all’80% di sconto. Dopo l’acquisto, lo spazio di archiviazione sarà tuo per sempre.

