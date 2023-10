pCloud: ottieni 500 GB Premium per 3 mesi a soli 4,99 euro

pCloud è uno dei servizi di archiviazione in cloud più amati dagli utenti, da 10 anni sinonimo di sicurezza. Questa piattaforma ha un’interfaccia semplice, è compatibile con qualsiasi dispositivo, prevede la crittografia pCloud Encryption, che non permette a nessuno di poter accedere ai tuoi dati e, se sei un nuovo utente, puoi anche ottenere 10 GB di spazio gratuito. pCloud, ancora per pochi giorni, ha lanciato l’incredibile piano 500 GB Premium, che offre 500 GB di spazio, 500 GB di traffico link condiviso, condivisione equa nelle cartelle, branding del link condiviso e 30 giorni cronologia cestino, il tutto a 4,99 euro per 90 giorni. Terminata la promozione il servizio verrà rinnovato allo stesso prezzo, ma soltanto per un mese. Naturalmente puoi scegliere di acquistare altri piani di abbonamento, oggi scontati fino al 37% (se scegli il piano a vita).

pCloud: come ottenere 500 GB per 90 giorni a 4,99 euro

Attivare l’ultima offerta di pCloud è molto semplice. Accedendo alla home page della piattaforma, dopo alcuni secondi dovrebbe apparire una finestra dedicata alla promozione. Basta semplicemente cliccare su “Voglio lo sconto” e seguire le istruzioni. Se la finestra non dovesse apparire, potresti sempre recuperare la promozione dalla pagina dedicata. Oltre ai vantaggi già descritti, questo piano offre gli stessi vantaggi delle altre proposte di pCloud. Potrai ad esempio riprodurre audio e video direttamente dal player della piattaforma (una volta caricati) e condividerli grazie alle svariate opzioni di condivisione previste dal servizio, eseguire il backup dei dati da Dropbox, Google Drive, Google Foto, OneDrive o Facebook e sincronizzare i tuoi file con tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, grazie all’applicazione del protocollo TLS/SSL, i tuoi dati saranno completamente al sicuro.

Se hai intenzione di mantenere l’offerta da 500 GB, puoi risparmiare optando per il piano annuale. Il prezzo è di soli 49,99 euro, con uno sconto del 17% sul prezzo originario. La versione a vita costa 199 euro, ma propone uno sconto del 33% sul prezzo standard. Se desideri ottenere di più puoi provare il piano da 2 TB al prezzo di 99,99 euro per la versione annuale e 399 euro per la versione a vita. Se hai invece bisogno di un piano personalizzato con molto spazio, puoi optare per il piano Custom da 10 TB (solo a vita), al prezzo di 1190 euro, scontato del 37% sul prezzo originario. Hai acquistato un piano Premium, ma vuoi tornare al piano gratuito da 10 GB? pCloud offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni dalla data dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.