pCloud, per te storage online a vita a soli 199 euro

Oggi hai la possibilità di approfittare delle soluzioni cloud dall’ottimo rapporto qualità/prezzo proposte da pCloud. Non a caso, infatti, conoscendo le diverse esigenze degli utenti che, come te, hanno la necessità di tenere al sicuro i propri dati, pCloud offre diversi piani tra cui piano Premium da 500GB disponibile a 199 euro anzichè 299 in sconto del 33%; il piano Premium Plus 2TB disponibile a 399 euro anzichè 599 in sconto del 33% e il piano Ultra 10TB a 1190 euro anzichè 1890 scontato del 37%.

Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei alla ricerca di uno strumento valido ma economico per poter finalmente archiviare in sicurezza tutti i tuoi file. Di’ finalmente addio a qualunque tipo di minaccia scegliendo il piano di archiviazione più adatto a te! Ricorda che la promozione attualmente in corso è limitata e potrebbe terminare a breve.

Sicurezza senza limiti con pCloud

Cos’è che rende pCloud la soluzione preferita dagli utenti? La risposta è del tutto semplice! Non a caso, parliamo di uno spazio di archiviazione che mette al primo posto la tua sicurezza. Elementi come crittografia di alto livello e facile accesso ai file rendono questo strumento indispensabile per chiunque voglia finalmente tenere al sicuro i propri file. I certificati di sicurezza TLS/SSL utilizzati da pCloud sono in grado di offrire la massima protezione.

Scegli subito uno dei piani di archiviazione disponibili tra Premium 500 GB, Premium Plus 2 TB e Ultra 10 TB e se non sei soddisfatto puoi usufruire della garanzia di rimborso di 14 giorni.

Tra le funzionalità offerte da tutti e tre i piani non mancano, dunque, protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file, 5 copie di file su server differenti e opzione per un grado extra di crittografia. Che aspetti? Ricorda che il Backup può essere effettuato da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.