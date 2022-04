pCloud, piani a vita in offerta fino al 65%

Hai bisogno di spazio di archiviazione cloud ma non vuoi spendere troppo in abbonamenti? La soluzione esiste e si chiama pCloud. Il suo vantaggio, infatti, sono i piani “lifetime”: ciò significa che, una volta acquistati, saranno tuoi per sempre e potrai utilizzarli come preferisci. Sebbene un servizio di questo genere possa sembrare costoso, in realtà i prezzi sono piuttosto abbordabili in rapporto a quanto offerto da pCloud. Al momento è attiva una speciale promozione che ti consentirà di risparmiare fino al 65% sui piani a vita, che sono due: Premium 500 GB a 175 euro (invece di 500) e Premium Plus 2 TB a 350 euro (invece di 980). Ovviamente si tratta, in entrambi i casi, di pagamenti una tantum.

Funzionalità di pCloud

pCloud è molto di più di un semplice spazio di archiviazione, ma si comporta come un vero e proprio hub per tutto il nostro mondo digitale, sicuro al 100% grazie al protocollo TLS/SSL applicato dal provider. La funzione più interessante offerta da pCloud è la possibilità di sincronizzare in tempo reale l’intera libreria di file su tutti i dispositivi collegati e perciò accedere in qualsiasi momento ai propri dati. Una comodità soprattutto per il lavoro o la scuola.

Avrai, inoltre, il pieno controllo su ogni singolo file caricato e sarà possibile condividerlo (così come le cartelle) con chiunque tramite apposito link; potrai anche ripristinare versioni vecchie o accidentalmente eliminate fino a 30 giorni. Ovviamente sono attive tutte le funzioni backup, per salvare spazio sui dispositivi ma anche per trasferire direttamente documenti da altri servizi online, come Dropbox o Google Drive. Pcloud dispone anche di un comodo media player integrato per visualizzare foto o video e ascoltare musica direttamente dal cloud, senza dover scaricare nulla.

Queste sono soltanto alcune fra le funzioni disponibili con i piani a vita pCloud. A questo link potrai osservare tutto ciò che ha da offrire ed eventualmente acquistare il piano in promozione più adatto alle tue esigenze, che sia da 500 GB di spazio a 175 euro oppure quello da 2 TB a 350 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.