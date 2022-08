pCloud e il ritorno a scuola: sconto dell'80% sul piano Family

Con l’inizio di settembre si avvicina anche l’inizio della scuola.

L’ambiente scolastico moderno però, non può fare a meno della tecnologia e, per studenti, insegnanti e genitori è bene affidarsi a soluzioni in grado di rendere più facile la loro vita. In un contesto di questo tipo, il cloud può rappresentare una comodità non da poco.

Soluzioni simili infatti, permettono di alleggerire il lavoro degli insegnanti e di reggere più leggere le cartelle degli alunni. Ma quali servizi specifici possono offrire il massimo in tal senso?

pCloud è un provider che da tempo si occupa di piani cloud fornendo soluzioni specifiche sia per singoli utenti che per intere famiglie. Proprio in concomitanza con l’arrivo di settembre, tale piattaforma ha deciso di proporre ai suoi clienti un’offerta davvero imperdibile.

Cloud e scuola: un’opportunità imperdibile per alunni ed insegnanti

Il piano Family proposto da pCloud è ideale per la condivisione di uno spazio cloud, sia a livello scolastico che in famiglia.

Si parla della possibilità di dare accesso allo stesso fino a un massimo di 5 utenti, per uno spazio complessivo di 2 TB (e 2 TB di traffico link condiviso).

La quota equa, per suddividere la quantità di traffico disponibile tra i singoli utenti e il cestino con 30 giorni di tempo prima dello scaricamento, sono altri vantaggi considerevoli legati a questo servizio.

E per quanto concerne il costo? Il piano Family di pCloud è acquistabile pagando una tantum. In tal senso, si parla del 75% di sconto per un prezzo complessivo di 350 euro: un vantaggio considerevole, visto che una volta pagato lo spazio non prevede alcun altro tipo di costo.

Non solo: per chi ha bisogno di più spazio, vi è anche un piano da 10 TB. In questo caso, lo sconto sale all’80% per un costo di 1.390 euro (anche in questo caso una tantum).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.