Offerta di San Valentino a tempo limitato: pCloud taglia del 50% i piani a vita

In amore ogni ricordo può essere importante, oggi, domani, tra cinquant’anni. Ecco perché la soluzione più intelligente è conservare foto e video in uno spazio di archiviazione crittografato come quello di pCloud, che offre sicurezza e privacy di livello superiore rispetto alla concorrenza più la possibilità di accedere ai piani a vita.

Per festeggiare al meglio San Valentino, il servizio di cloud storage con sede in Svizzera ha lanciato una nuova promozione sui piani lifetime, con sconti del 50% e prezzi a partire da 199 euro:

199 euro anziché 435 euro per il piano da 1 TB Premium (-54%)

anziché 435 euro per il 279 euro anziché 599 euro per il piano da 2 TB Premium Plus (-53%)

anziché 599 euro per il 799 euro anziché 1.890 euro per il piano da 10 TB Ultra (-58%)

È richiesto un unico pagamento, a differenza dei piani di abbonamento che si rinnovano ogni mese o una volta all’anno, per un risparmio significativo nel medio-lungo termine.

Con pCloud è quindi possibile salvare, proteggere e rivivere i momenti più belli della propria vita insieme alla persona amata: ogni foto, video e momento che vale la pena conservare sarà al sicuro con i piani a vita.

Le caratteristiche chiave di pCloud

Prima di tutto, sicurezza e privacy a prova di hacker. I propri ricordi valgono, oggi e per sempre, per questo motivo meritano un livello di protezione a 360 gradi adeguato. In questo pCloud rappresenta un servizio serio e affidabile: avendo sede in Svizzera, infatti, è chiamato al rispetto di una delle più severe leggi al mondo sulla privacy dei dati personali degli utenti, con quest’ultimi che possono dunque dormire sonni tranquilli (lo stesso non possono dire i clienti delle altre analoghe piattaforme). Un altro valido strumento di protezione arriva dalla funzionalità pCloud Backup, grazie a cui si beneficia di backup automatici al fine di proteggere al meglio i propri file più importanti.

Dopo la sicurezza arriva la praticità. Foto e video devono essere accessibili su qualunque dispositivo, in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Anche in questo caso pCloud offre un servizio che risponde appieno alle esigenze di tutti: dalla compatibilità con le principali piattaforme disponibili (da macOS a Windows e Linux), all’app desktop dedicata pCloud Drive, passando per l’accessibilità e sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi in qualsiasi luogo, fino alle app mobile per Android e iOS che aiutano a liberare spazio utile dallo smartphone e che portano in dote l’utile funzione di caricamento automatico.

Arrivano la sezione Foto e l’editor fotografico

Tra le ultime novità introdotte da pCloud segnaliamo la sezione Foto, una nuova funzionalità in grado di trasformare il proprio archivio cloud in una galleria fotografica intelligente che organizza tutte le immagini automaticamente in ordine cronologico.

Infine, da ora gli utenti possono modificare le loro foto direttamente in pCloud, senza dover più usare suite a pagamento di terze parti o passare da un’applicazione all’altra. L’editor fotografico di pCloud integra un insieme di strumenti di livello professionale, su tutti otto filtri notevoli applicabili con un clic e regolazioni precise di luci, ombre e contrasto.

Oltre 22 milioni di clienti in tutto il mondo

pCloud è un servizio di cloud storage con base in Svizzera, su cui hanno riposto la loro fiducia più di 22 milioni di utenti in tutto il mondo. Al momento dispone di due data center, uno in Lussemburgo e l’altro negli USA: al momento della configurazione del servizio, ciascun utente può scegliere quale data center utilizzare.

In conclusione, vi ricordiamo che lo sconto del 50% sui piani a vita di pCloud è valido fino al 17 febbraio. Per accedere all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile tramite il box qui sotto.