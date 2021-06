pCloud: sconto 75% per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, pCloud propone uno sconto del 75% per 2 TB di spazio e del 74% per 500 GB di spazio. Il pagamento è una tantum, quindi lo storage sarà disponibile a vita (non c'è nessun abbonamento mensile o annuale). Per accedere alla promozione è sufficiente cliccare su questo link e poi sulla bandiera dell'Italia nella parte superiore dello schermo. Bisogna però fare in fretta perché l'offerta scade a mezzanotte.

pCloud: storage in offerta per il 2 giugno

Il servizio di cloud storage offre numerose funzionalità, tra cui accesso selettivo offline, caricamento automatico del rullino fotografico, sincronizzazione automatica tra più dispositivi, estensione hard disk con pCloud Drive, player audio e video integrato, streaming video, cronologia delle versioni fino a 180 giorni, condivisione di file e cartelle, backup da Facebook, Instagram, Dropbox, Google Drive e OneDrive.

Per il lavoro di gruppo ci sono anche diverse funzionalità di collaborazione, come condivisione dei link, richieste file e invito per l'accesso alle cartelle. pCloud garantisce la massima sicurezza tramite connessioni HTTPS con protocollo TLS, crittografia AES a 256 bit per i dati e autenticazione a due fattori per l’account. Inoltre sono conservate 5 copie dei file su server differenti.

Lo sconto del 75% si ottiene con il piano Premium Plus 2 TB. Il prezzo è 245 euro (una tantum). Chi si accontenta di meno spazio può scegliere il piano Premium 500 GB a 122,5 euro (sconto del 74%).