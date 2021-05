pCloud: sconto 75% per tutta la famiglia

pCloud propone un’offerta molto interessante in occasione del Family Day. L’abbonamento al piano Famiglia con 2 TB di spazio condiviso può essere sottoscritto con uno sconto del 75%. Gli utenti interessati ad utilizzare l’ottimo servizio di cloud storage devono però fare in fretta perché la promozione termina il prossimo 17 maggio 2021.

pCloud per 5 utenti: sconto del 75%

Il piano Famiglia permette di accedere a tutte le funzionalità del piano Premium, ma lo spazio di storage (2 TB) può essere condiviso tra 5 utenti. Ogni membro della famiglia ha comunque il suo spazio personale per una maggiore privacy. L’azienda svizzera garantisce la massima sicurezza attraverso connessioni HTTPS con protocollo TLS, crittografia AES a 256 bit per i dati e autenticazione a due fattori per l’account. Inoltre sono conservate 5 copie dei file su server differenti.

Tra le funzionalità più utili ci sono l’accesso selettivo offline, caricamento automatico del rullino fotografico, sincronizzazione automatica tra più dispositivi, estensione hard disk con pCloud Drive, player audio e video integrato, streaming video, cronologia delle versioni fino a 180 giorni, condivisione di file e cartelle, backup da Facebook, Instagram, Dropbox, Google Drive e OneDrive.

L’abbonamento a vita (pagamento una tantum) al piano Famiglia costa solitamente 1.400 euro. Grazie allo sconto del 75% si può sottoscrivere a 350 euro. È sufficiente cliccare su questo link e quindi sull’icona in alto con la scritta -75%. L’offerta termina il 17 maggio 2021 e non può essere più sfruttata se l’utente cancella l’abbonamento.