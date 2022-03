pCloud, spazio cloud lifetime in promozione

La maggior parte dei servizi di archiviazione cloud offrono spazio in cambio della sottoscrizione di un abbonamento, vincolandoci così a dover mettere mano al portafogli a cadenza regolare. Esiste però un provider che ti permette di acquistare uno spazio cloud a vita. Ciò significa che, una volta, comprato, sarà tuo per sempre e potrai utilizzarlo a piacere. Parliamo di pCloud, una soluzione alternativa e anche piuttosto conveniente ai classici servizi in abbonamento, che ha da poco attivato una promozione davvero interessante. I piani Premium 500 GB e Premium Plus 2 TB sono in offertissima fino al 65% di sconto. Parliamo, rispettivamente, di 175 euro per 500 GB e 350 euro per 2 TB, entrambi lifetime.

Ma perché pCloud è migliore degli altri provider? A parte l’ovvia convenienza di prezzo, il servizio offerto da pCloud è di alta qualità, con tantissime funzionalità interessanti.

Accesso e sincronizzazione – Efficiente sotto tutti i punti di vista, pCloud integra il suo prodotto con qualsiasi dispositivo. Che sia smartphone, tablet o PC, i tuoi file saranno sempre sincronizzati in tempo reale. E avrai così il tuo piccolo mondo sempre a portata di mano, indipendentemente dalla quantità di file e cartelle archiviati.

– Efficiente sotto tutti i punti di vista, pCloud integra il suo prodotto con qualsiasi dispositivo. Che sia smartphone, tablet o PC, i tuoi file saranno sempre sincronizzati in tempo reale. E avrai così il tuo piccolo mondo sempre a portata di mano, indipendentemente dalla quantità di file e cartelle archiviati. Condivisione – Potrai godere di svariate opzioni di condivisione: link e richieste file, cartelle condivise e perfino branding dei tuoi link condivisi, dei quali è possibile monitorare le statistiche.

– Potrai godere di svariate opzioni di condivisione: link e richieste file, cartelle condivise e perfino branding dei tuoi link condivisi, dei quali è possibile monitorare le statistiche. Media e fruibilità – Grazie al media player integrato, potrai riprodurre tutte le tue canzoni o guardare i video caricati direttamente sulla piattaforma, senza che vi sia bisogno di installare alcun lettore esterno.

– Grazie al media player integrato, potrai riprodurre tutte le tue canzoni o guardare i video caricati direttamente sulla piattaforma, senza che vi sia bisogno di installare alcun lettore esterno. Backup – Salva i tuoi dati direttamente da altri servizi, come Dropbox, Facebook o Google Drive.

– Salva i tuoi dati direttamente da altri servizi, come Dropbox, Facebook o Google Drive. Gestione File – Avrai pieno controllo su ogni singolo file. Recupera versioni precedenti dei tuoi dati (fino a 30 giorni), carica da remoto incollando semplicemente l’URL e visualizza l’anteprima di ogni documento online.

– Avrai pieno controllo su ogni singolo file. Recupera versioni precedenti dei tuoi dati (fino a 30 giorni), carica da remoto incollando semplicemente l’URL e visualizza l’anteprima di ogni documento online. Sicurezza – I tuoi file sono sempre al sicuro: pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL, applicato nel momento in cui le informazioni vengono trasferite dal dispositivo al server.

Tantissime funzioni e uno spazio di archiviazione a tua disposizione per sempre: comodo, no? Se vuoi approfittare della promozione, accedi alla pagina ufficiale dell’offerta. Ti ricordiamo che il piano 500 GB è in sconto a soli 175 euro (invece di 500), mentre il piano da 2 TB a 350 euro (anziché 980). Il pagamento è unico e una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.