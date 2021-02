pCloud: storage fino a 2 TB con sconto del 75%

pCloud è uno dei migliori servizi di cloud storage sul mercato. Con l’offerta di San Valentino diventa ancora più interessante, in quanto l’azienda svizzera permette di avere fino a 2 TB di spazio con lo sconto del 75%. Non serve nemmeno rinnovare l’abbonamento perché il pagamento è una tantum.

pCloud: storage a vita da 500 GB o 2 TB

pCloud conserva i file degli utenti su cinque server differenti, in modo da garantire la massima sicurezza. L’utente può scegliere la posizione geografica (Europa o Stati Uniti). Il trasferimento tra dispositivo e server avviene con il protocollo TLS, mentre i dati archiviati sono protetto con la crittografia AES a 256 bit. Come ulteriore livello di sicurezza è possibile attivare l’autenticazione a due fattori per l’account.

L’accesso al servizio è possibile dal browser, tramite l’applicazione pCloud Drive per desktop (Windows, macOS e Linux) e l’app pCloud per mobile (Android e iOS). Tra le funzionalità più utili ci sono l’accesso selettivo offline, caricamento automatico del rullino fotografico, player audio e video integrato, cronologia delle versioni fino a 180 giorni, condivisione dei file, backup da Facebook, Instagram, Dropbox, Google Drive e OneDrive.

In occasione di San Valentino, l’azienda svizzera offre i piani pCloud Premium (500 GB) e pCloud Premium Plus (2 TB) con lo sconto del 75%. Il pagamento avviene solo all’inizio della sottoscrizione. Questi sono i prezzi:

pCloud Premium : 122,5 euro

: 122,5 euro pCloud Premium Plus: 245 euro

L’offerta termina il 17 febbraio 2021, quindi è meglio non perdere tempo se si vogliono risparmiare parecchi euro rispetto al prezzo di listino (480 e 980 euro, rispettivamente).