Uno spazio cloud è per sempre (e lo sconto è del 65%)

L’offerta dura soltanto poche ore ancora: 2TB di spazio a disposizione, per sempre, al prezzo di 350 euro. Lo sconto è pari al 65% e questa è l’offerta di Natale pCloud, che solo in occasione di questa ricorrenza offre 2TB a tutti purché diventino un vero e proprio progetto di vita per la propria archiviazione personale.

Uno spazio cloud è per sempre

Il pagamento, infatti, è una tantum: 350 euro, una volta soltanto, per trasformare il proprio spazio in un cassetto dei ricordi, in un rifugio certo per i propri documenti, un punto di riferimento per la condivisione delle risorse con amici e collaboratori. Uno spazio senza scadenza, quindi, che possa trasformarsi in un punto di riferimento per sé e per le persone con cui lo si condivide. Se poi si ritiene che 500 GB di cloud storage possano essere sufficienti, allora si scende a 175 euro e le condizioni rimangono le stesse:

2TB (o 500GB) di traffico link condiviso

branding del link condiviso

30 giorni di cronologia cestino

Se poi lo spazio può diventare un vero e proprio asset a disposizione dell’intera famiglia, allora ecco che si può arrivare anche a 5 utenti in contemporanea con prezzo che scende da 1400 a 400 euro (-71%). Anche in questo caso si tratta di un abbonamento “a vita”, con pagamento una tantum. Ma la decisione va presa subito: entro oggi.

Chissà che non possa diventare anche un importante regalo di Natale, come uno scrigno ove deporre i propri ricordi di coppia più preziosi.