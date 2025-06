PeaZip 10.5 migliora le prestazioni e aggiorna le funzionalità

PeaZip, l’applicazione gratuita per la gestione degli archivi, realizzata dal nostrano Giorgio Tani, è ora disponibile nella nuova versione 10.5, con miglioramenti che ne potenziano prestazioni, sicurezza e usabilità. Questo aggiornamento, caratterizzato da una revisione del codice e correzioni per una maggiore stabilità, mira a offrire un’esperienza più fluida e affidabile.

PeaZip 10.5: maggiori prestazioni e nuove funzionalità nella nuova versione

PeaZip 10.5 risolve innanzitutto diversi bug, come l’icona di avviso per le password di file criptati, la quale ora funziona correttamente, oltre all’opzione di apertura automatica degli archivi TAR, che ora non genera più errori e la navigazione tramite breadcrumb che è stata perfezionata per alcuni formati di archivio. Ricompilato con Lazarus 4.0, il software resta compatibile con le versioni precedenti di Lazarus. Sono stati aggiunti menu contestuali aggiornati per Windows 11, mentre su macOS sono disponibili nuovi stili per il file manager e una gestione ottimizzata del cursore.

Il file manager è poi stato ottimizzato per essere più rapido e leggero: l’analisi degli archivi per errori è due volte più veloce, il caricamento di archivi con 25.000 elementi è accelerato del 60% con un consumo di memoria ridotto del 12%, e l’accesso ad archivi con 250.000 elementi è più veloce del 25%, usando il 25% di RAM in meno.

Per quanto riguarda la sicurezza, PeaZip 10.5 introduce un nuovo avviso prima di aprire file con contenuti attivi, come script o eseguibili, e permette di personalizzare le estensioni da monitorare. La verifica degli hash SHA256 tramite Jotti VirusScan aiuta a individuare malware, mentre gli utenti Windows possono analizzare gli Alternate Data Streams (ADS) NTFS e gli identificatori di zona per rilevare file da fonti non sicure. La gestione dei metadati è migliorata, con un supporto avanzato per gli ADS nei formati RAR e WIM, essenziale per la sicurezza dei file scaricati.

L’interfaccia utente è più intuitiva grazie a suggerimenti nelle impostazioni, l’opzione di mostrare/nascondere file nascosti direttamente dal file manager e menu contestuali semplificati, con una nuova scorciatoia per i preferiti. La finestra di avanzamento delle attività è stata ridisegnata per maggiore chiarezza ed efficienza, soprattutto durante il test degli archivi. Tutti i dettagli su PeaZip 10.5 sono disponibili nelle note di rilascio della pagina ufficiale, da cui si può anche scaricare la nuova versione.