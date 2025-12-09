Niente AI e offline: l'anello smart di Pebble potrebbe funzionare

Un pulsante e un microfono. È questa la dotazione di Pebble Index 01, l’anello smart del marchio appena annunciato. È in preordine a partire da oggi al prezzo scontato di 75 dollari e sarà commercializzato in tutto il mondo a partire da marzo (a 99 dollari). A differenza di altri prodotti della categoria non include AI o il tracciamento dei parametri biometrici, ma una sola funzionalità: il salvataggio rapido di note vocali, inviate automaticamente allo smartphone.

Pebble Index 01 è un anello smart con microfono

Progettato con un’attenzione particolare alla privacy (non registra finché non si preme il tasto), non richiede alcuna connessione a internet e non richiede la sottoscrizione di un abbonamento. Realizzato in tre colori e in acciaio inossidabile, è resistente all’acqua. Il software su cui si basa è open source, come gli altri dispositivi del marchio.

Il vero punto di forza però è un altro, come recita il comunicato ufficiale: la batteria che dura anni, senza bisogno di effettuare ricariche: Una volta terminato il suo ciclo di vita, rispedisci il tuo anello a noi per il riciclaggio .

Un’idea che potrebbe funzionare

Pebble Index 01 potrebbe trovare una sua nicchia di mercato, proprio facendo leva sul fatto che non sia un dispositivo AI. Solleva dall’obbligo di tirare lo smartphone fuori dalla tasca per prendere un appunto o fissare un promemoria e questo potrebbe risultare molto comodo, soprattutto per chi è sempre in movimento.

È garantita la compatibilità con Android e iOS, la trascrizione delle note vocali avviene sullo smartphone con un algoritmo speech-to-text di tipo open source. Integra una memoria interna in grado di salvare registrazioni audio fino a cinque minuti, così da funzionare senza problemi anche se si è lontani dal telefono. Non ci sono altoparlanti né un motore per riprodurre vibrazioni, ma una LED RGB che è comunque utilizzato raramente (non è specificato quando).

Se opportunamente configurato, può essere utilizzato anche per impartire comandi vocali e il tasto fisico può diventare una sorta di telecomando per, ad esempio, controllare la riproduzione della musica.

È usa e getta, ma per una scelta consapevole

Una precisazione sull’autonomia di Index 01. Come anticipato, Pebble afferma che può durare anni. Più precisamente, dalle 12 alle 15 ore di registrazione totali. Utilizzandolo dalle 10 alle 20 volte al giorni, per note lunghe dai 3 ai 6 secondi, si arriva fino a due anni.