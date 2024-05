La PEC in Italia: una crescita continua, 16 milioni di caselle

Prosegue senza sosta la crescita della PEC in Italia. Le caselle di Posta Elettronica Certificata attive nel nostro paese sono circa 16 milioni e il volume dei messaggi scambiati nel corso del 2023 ha raggiunto quota 2,5 miliardi. I dati sono quelli pubblicati da AgID e aggiornati a dicembre. Le statistiche fotografano la fiducia riposta dai nostri connazionali in uno strumento di comunicazione diventato il mezzo di notifica a valore legale più diffuso nel paese. E, con l’ormai imminente debutto al di fuori dei confini nazionali, fino a interessare l’intero territorio europeo, il trend è destinato a proseguire.

La crescita della PEC in Italia: i numeri

Un sondaggio condotto da Aruba, su un campione composto da circa 1.200 clienti, sottolinea come siano già ben chiari i vantaggi derivanti dall’impiego di una casella PEC. L’88% degli intervistati la ritiene utile, l’85% mette in evidenza la sua semplicità, l’84% è soddisfatto della sua convenienza dal punto di vista economico e l’80% ritiene un valore aggiunto la sicurezza integrata.

Molti hanno confidenza già da tempo con la Posta Elettronica Certificata: il 62,5% ne è in possesso da oltre cinque anni, mentre solo il 2,6% se ne è dotato nell’ultimo anno. Il numero dei messaggi scambiati riportato nell’infografica qui sotto fa riferimento esclusivamente al terzo quadrimestre 2023.

La Posta Elettronica Certificata in Europa

In relazione al debutto europeo della PEC, già oggi è possibile eseguire il primo degli step necessari per estenderne il raggio d’azione al di fuori dei confini nazionali, semplicemente effettuando il riconoscimento dell’identità.

Una recente ricerca condotta da IDC (PDF) stima in circa 3,5 miliardi di euro i benefici economici derivanti dall’utilizzo dello strumento, in relazione al periodo 2008-2022. Guardando avanti, per il quadriennio 2023-2026 arriveranno a 2,5 miliardi di euro, riducendo gli spostamenti verso gli uffici postali e pubblici, costituendo un’alternativa valida e più efficiente alla raccomandata tradizionale, a vantaggio anche della sostenibilità, venendo meno l’esigenza di movimentare la corrispondenza cartacea.

Chiudiamo con le parole di Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba, realtà che gestisce il 60% delle caselle di Posta Elettronica Certificata attive in Italia.