Non perderti la prima puntata di Pechino Express

Vietnam, Laos, Sri Lanka: sono queste le tre tappe fondamentali della nuova edizione di Pechino Express al via questa sera. I concorrenti saranno in viaggio sulla Rotta del Dragone: puoi guardare la prima puntata in streaming su NOW. La conduzione è affidata alla coppia inedita formata da Costantino Della Gherardesca e da Fru dei The Jackal.

Pechino Express 2024: guarda la prima puntata

Si tratta dell’undicesima edizione per lo show. Come anticipato, i partecipanti inizieranno la loro avventura zaino in spalla proprio dalle regioni settentrionali del Vietnam, per poi proseguire attraversare le città ricche di spiritualità del Laos, arrivando infine ai suggestivi scenari dello Sri Lanka con la sua foresta pluviale incontaminata. Sul loro cammino, come sempre, ci saranno ostacoli e prove da superare, passaggi da chiedere per raggiungere la destinazione e alloggi di fortuna nei quali ripararsi. Puoi vederli in azione su tutti i tuoi dispositivi: TV, smartphone, tablet e computer, devi solo attivare l’abbonamento alla piattaforma.

Questi i team in gara, che seguendo il format già ben noto a chi ha seguito le edizioni passate, cercheranno di avere la meglio sugli avversari.

Caressa : Fabio e sua figlia Eleonora Caressa;

: Fabio e sua figlia Eleonora Caressa; Pasticcieri : i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara;

: i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara; Fratm : Artem e Antonio di Mare Fuori;

: Artem e Antonio di Mare Fuori; Romagnoli : il comico Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi;

: il comico Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi; Brillanti : Nancy Brilli e Pierluigi Iorio;

: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; Giganti : le leggende dello sport Kristian Ghedina e Francesca Piccinini;

: le leggende dello sport Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; Amiche : Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo;

: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi ;

Puoi vedere in streaming le puntate di Pechino Express e tutti gli altri contenuti di NOW con l’offerta speciale che unisce i pass Entertainment e Cinema al prezzo di soli 6,99 euro al mese. Incluse le serie TV internazionali firmate HBO, gli show esclusivi di Sky e i film più attesi con oltre 1.000 titoli on-demand e nuove uscite.