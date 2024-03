Pechino Express e Supersex insieme con questa offerta Sky

Tutti i contenuti di Sky TV e quelli di Netflix, insieme, con un forte sconto: è quanto propone l’offerta Intrattenimento plus di Sky, oggi disponibile al prezzo di soli 19,90 euro al mese, per i prossimi 18 mesi. Rimangono ancora solo pochi giorni per attivarla, approfittando di una promozione davvero conveniente.

Approfitta dell’offerta su Sky Intrattenimento plus

A livello di contenuti, tra gli altri ci sono la nuova edizione dello show Pechino Express (quest’anno l’avventura si snoda tra Vietnam, Laos e Sri Lanka) condotta da Fru dei Jackal e da Costantino della Gherardesca, senza dimenticare la serie Supersex ispirata alla vita di Rocco Siffredi, interpretata da Alessandro Borghi. A questi si aggiungono gli episodi di True Detective: Night Country, film appena usciti come Damsel e molto altro ancora. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.

Non è tutto: è possibile aggiungere anche il pacchetto Sky Cinema senza costi aggiuntivi. È quello che, tra poche settimane, includerà Oppenheimer, la pellicola diretta da Christopher Nolan che ha trionfato nella notte degli Oscar aggiudicandosi ben sette premi. Insomma, una sottoscrizione all-in-one, adatta a soddisfare tutti i gusti. Per utilizzare il decoder Sky Q che riceverai a casa è necessario un collegamento a Internet di tipo ADSL o fibra con velocità pari ad almeno 10 Mbps.

L’abbonamento a Netflix incluso con Intrattenimento plus di Sky è con formula Base ovvero con lo streaming in alta definizione e senza alcuna interruzione pubblicitaria durante la visione. Se hai già un piano attivo, nessun problema: potrai comunque godere del prezzo vantaggioso proposto dalla promozione. Inoltre, grazie all’applicazione Sky Go, potrai iniziare a vedere i programmi Sky subito dopo aver attivato l’offerta. Cosa stai aspettando? Come anticipato, hai ancora pochi giorni di tempo per approfittarne.