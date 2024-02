Pen Drive SanDisk: PREZZO PAZZESCO su Unieuro

Corri subito su Unieuro Solo Online e fai l’affare del giorno. Grazie a questa super offerta ti aggiudichi la Pen Drive SanDisk Ultra Flair 64GB a un prezzo pazzesco. Aggiungila al carrello con soli 17,90 euro, invece di 22,49 euro.

Si tratta di un’occasione incredibile. Porta sempre con te qualsiasi file e trasferiscili velocemente e in totale sicurezza. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Puoi sempre decidere di ritirare al pronto presso il negozio più vicino.

Pen Drive SanDisk: scelta perfetta per il tuo storage mobile

Cosa stai aspettando? La Pen Drive SanDisk Ultra Flair 64GB è in super offerta. La acquisti su Unieuro a un prezzo stracciato. Grazie alla sua struttura in metallo è ultra resistente sia agli urti che alle temperature estreme. Puoi portarla sempre con te senza alcun pericolo.

La tecnologia in dotazione è la USB 3.2 Gen 1, anche retrocompatibile. Inoltre, essendo Plug & Play, funziona senza la necessità di driver o software. Compatibile con un mondo di dispositivi, è la soluzione perfetta per la tua archiviazione portatile.

Acquistala adesso a soli 17,90 euro, invece di 22,49 euro. Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.