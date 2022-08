Pen Drive USB-C 2-in-1 da 256 GB: solo 36€ con lo sconto Amazon

Una Pen Drive 2-in-1 dotata di un connettore USB reversibile di tipo-C e di un connettore USB tradizionale di tipo-A è protagonista di un nuovo sconto su Amazon. La acquisti adesso e la paghi soltanto 36,42 euro invece di 60,99 euro.

Venduta e spedita con Prime, hai la spedizione immediata e gratuita: sarà a casa tua già domani.

Pen Drive in offerta su Amazon: 256 GB ad un prezzo imperdibile

Il grande pregio di questa pen drive 2-in-1 da 256 GB è la sua enorme versatilità data dalla presenza di un connettore USB reversibile di tipo-C che ti permette di collegarla facilmente al tuo smartphone o dispositivo mobile. In questo modo, potrai liberare spazio in memoria e trasferire velocemente i contenuti sul tuo PC tramite il relativo connettore USB di tipo-A.

Grazie al supporto alla tecnologia USB 3.1 puoi trasferire dati con una velocità di lettura pari a 150 MB al secondo: in più, sfruttando l’app Memory Zone SanDisk, puoi effettuare il backup automatico delle foto quando vuoi.

Il design girevole ti permette di scegliere agevolmente il connettore USB di cui hai bisogno, a seconda del dispositivo al quale devi connetterti. Grazie alle dimensioni compatte, inoltre, la metti in tasca o in borsa oppure puoi sfruttarla come elegante portachiavi grazie all’anello incluso nella confezione.

Solo 36,42 euro per un oggetto utile, veloce e capiente: 256 GB subito a tua disposizione, ad altissime velocità e compatibile con i device che preferisci grazie ai doppi connettori USB-C e USB-A. Approfittane adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.