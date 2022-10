Pendrive 128 GB: prezzo stracciato su Amazon

Molto capiente, resistente e con un design che non lascia alcun dettaglio al caso: la pendrive USB da 128 GB del marchio Ansodo è in vendita oggi con un forte sconto su Amazon. Centinaia di recensioni lasciate fai clienti che l’hanno già messa alla prova la promuovono con un voto medio superiore a 4 stelle su 5.

128 GB e scocca in metallo per questa pendrive USB

Protetta da una scocca in metallo che la rende invulnerabile a cadute o urti accidentali, è anche impermeabile. Per l’utilizzo è sufficiente collegarla a una qualsiasi porta USB tradizionale. La si può formattare con file system NTFS o FAT32. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive USB in metallo del marchio Ansodo, con 128 GB di memoria interna, al prezzo di soli 10,19 euro. La disponibilità è immediata: se la ordini subito, domani sarà a casa tua.

Per chi necessita di meno spazio e vuol risparmiare c’è anche la versione da 64 GB: costa solo 5,99 euro. In entrambi i casi, la spedizione è gratuita per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.