Pendrive Kingston da 128 GB a 10€: GIÙ IL PREZZO

al prezzo di soli 10,69 euro è possibile allungare le mani su una delle migliori pendrive da 128 GB in circolazione. il modello della gamma Kingston DataTraveler Exodia M con supporto alla tecnologia USB 3.2 Gen 1 per una velocità senza compromessi.

Sconto 33% sulla pendrive Kingston da 128 GB

Nulla è stato lasciato al caso in termini di design con una struttura progettata per resistere agli urti accidentali, il cappuccio protettivo removibile, l’anello utile per agganciarla a un portachiavi e dimensioni di soli 6,7×2,2×1,2 centimetri. La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi dotati di porta Type-A, quella rettangolare tradizionale: computer desktop e laptop, lettori multimediali, televisori e così via. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

La confezione

Le oltre 10.000 recensioni positive pubblicate sull'e-commerce promuovono la pendrive Kingston DataTraveler Exodia M da 128 GB a pieni voti (4,5/5 stelle): La pen drive Kingston da 128GB si è dimostrata un'affidabile compagna di archiviazione, Il design pratico la rende un'ottima scelta per utenti che cercano efficienza e affidabilità.

