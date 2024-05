Pendrive Kingston 128GB: must have, meno di metà prezzo (-55%)

Non è un caso se è la chiavetta più venduta su Amazon: la Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB è la pendrive da acquistare se ne stai cercando una affidabile, molto capiente e veloce nel trasferimento dati. Oggi la trovi in sconto del 55%. La puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 8 euro. Vediamo perché conviene non lasciare sfuggire l’occasione.

Forte sconto sulla pendrive Kingston DataTraveler Exodia

È perfetta per salvare ogni tipo di file, per i backup e per portare ovunque i contenuti multimediali. Utilizza lo standard USB 3.2 Gen 1 (è comunque retrocompatibile con USB 2.0) e il suo design è studiato sia per proteggerne l’integrità grazie al cappuccio in dotazione che per poterla agganciare al portachiavi con l’anello posteriore. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Se hai bisogno di più spazio, c’è anche le versioni da 256 GB in offerta a 18 euro, mentre se vuoi risparmiare ancora di più, quella da 64 GB a 6 euro fa per te, anche se la differenza è davvero minima. Tutte sono contraddistinte da un colore differente. La qualità è sempre garantita, come da tradizione per uno dei marchi leader nel settore delle soluzioni dedicate all’archiviazione dei dati.

Lo sconto del 55% è applicato in automatico: al prezzo finale di soli 8 euro, la pendrive da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia è imperdibile, il più classico dei must have. Il numero delle recensione pubblicate su Amazon da chi l’ha già provata ha superato quota 47.500, con un voto medio pari a 4,5/5 stelle.

Verifica nella descrizione completa le tempistiche della spedizione con la consegna gratuita a domicilio. Non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba.