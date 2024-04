Pendrive Kingston da 128GB a soli 8€? Sconto folle del 55% su Amazon!

Maggio è alle porte e la primavera porta con sé tanta voglia di viaggiare e fare attività all’aperto. Oggi Amazon vi sorprende con un’affare imperdibile sulla pendrive Kingston DataTraveler Exodia, molto più di un semplice dispositivo di archiviazione e che vi permetterà di tenere al sicuro tutte le vostre foto, i vostri video e documenti. Kingston è un marchio rinomato nel mondo dei dispositivi di storage, noto per il suo design innovativo e le prestazioni di alto livello, il tutto a un prezzo accessibile. E oggi, la versione da 128GB è in forte sconto su Amazon: solo 8,90 euro anziché 19,95 euro. Uno sconto del 55% che rende questo taglio di memoria incredibilmente conveniente.

Pendrive Kingston DataTraveler Exodia 128GB: caratteristiche principali

La Kingston DataTraveler Exodia utilizza lo standard USB 3.2, assicurando trasferimenti dati ad altissima velocità sia in lettura che in scrittura. Nonostante le sue prestazioni eccezionali, le dimensioni compatte di soli 67 x 22 x 12 millimetri e il peso leggero di appena 10 grammi la rendono estremamente portatile. Potete contarne l’affidabilità grazie al marchio Kingston, leader nel settore dello storage. Inoltre, è compatibile con tutti i sistemi operativi e dispone di un pratico anello per il portachiavi, garantendo praticità e comodità.

Cosa state aspettando? Approfittate subito dell’offerta di Amazon e portate a casa la pendrive USB 3.2 da 128GB della serie Kingston DataTraveler Exodia al prezzo incredibilmente conveniente di soli 8,90 euro. Un’affare da cogliere al volo considerando le sue prestazioni e la sua versatilità. L’articolo è subito disponibile e la spedizione è gratuita a domicilio in pochissimi giorni grazie al servizio Amazon Prime. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per iniziare il nuovo anno con un potente strumento di archiviazione!