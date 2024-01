Pendrive Kingston da 128GB a soli 8€? Scontone di Amazon del 55%!

Gennaio è iniziato con una promozione che la riguardava e sta giungendo al termine con una nuova incredibile promozione sempre dedicata a lei. Stiamo parlando della bellissima e utilissima pendrive Kingston DataTraveler Exodia. Oggi la sua versione da 128GB si trova in forte sconto su Amazon: solo 8,90 euro invece di 19,95 euro. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre per questo taglio di memoria e corrisponde a uno sconto del 55%.

Pendrive Kingston DataTraveler Exodia 128GB: caratteristiche principali

Il suo funzionamento si basa sul modernissimo standard USB 3.2 per garantire una velocità estremamente elevata nel trasferimento dati, in lettura e scrittura. Le sue dimensioni sono di appena 67 x 22 x 12 millimetri con un peso piuma di 10 grammi. Questo garantisce grande trasportabilità, ma anche altissima affidabilità garantita da un marchio leader nelle soluzioni per lo storage. Compatibile con tutti i sistemi operativi, ha in dotazione un comodo anello che permette di agganciarla al portachiavi.

