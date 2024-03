PenDrive Lexar 64GB Type-C e USB-A: solo 14€ su Amazon

Cosa stai aspettando? Grazie alla PenDrive Lexar 64GB con connettori Type-C e USB-A hai un dispositivo pazzesco. Questa chiavetta si collega al 90% dei dispositivi disponibili sul mercato. Acquistala subito a soli 14,99 euro!

Si tratta di un’ottima promozione disponibile su Amazon grazie alle Offerte di Primavera. Cosa stai aspettando? Oggi è l’ultimo giorno. Quindi ti consigliamo di essere veloce. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita.

PenDrive Lexar 64GB: non perdere questa occasione

Con la PenDrive Lexar 64GB hai uno storage perfetto da utilizzare sia con dispositivi Type-C che USB-A. La tecnologia USB 3.2 garantisce un trasferimento dati velocissimo.

Parliamo di velocità di lettura fino a 100 MB/s. Completamente in metallo, è comodissima da portare in viaggio e risulta estremamente resistente.

Acquistala subito a soli 14,99 euro! Sfrutta l’ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.