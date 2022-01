Pendrive MINUSCOLA che te la porti ovunque (7€)

Una pendrive così piccola da scomparire, ma per fortuna te la porti ovunque tu vada così la hai sempre a disposizione. La infili persino nel portafogli ed hai sempre un metodo per trasferire file in quattro e quattr'otto a portata di mano. Grazie allo sconto su Amazon, la acquisti per soli 7,99€ ma ancora per poco. Se sei interessato non fartela scappare: è SanDisk.

Le spedizioni sono rapide e costo zero grazie ai servizi Prime garantiti.

Pendrive unica nel suo genere: grande quanto una moneta

Non impiccia, non occupa spazio e soprattutto ti permette di fare di tutto e di più. Il suo utilizzo ideale? Secondo me attaccata alla radio della macchina per riprodurre tutta la musica che vuoi ogni volta che vuoi. Ovviamente poi la puoi utilizzare da tutte le parti in cui ti serve, non è che ha limiti.

A tua disposizione ti mette 16 GB di memoria che sì, potrebbero non essere tanti, ma per trasferire documenti, file, musica, video, film e foto sono più che sufficienti. In quattro e quattr'otto la colleghi e lei è pronta a servirti. Conta che sfrutta persino la tecnologia 3.1 così dimezzi i tempi di trasferimento e ne giro di due secondi davvero hai fatto. Rispetto alle classiche è più veloce di 15 volte.

È compatibile con qualsiasi sistema e sta aspettando soltanto te.

Accaparratela al volo questa pendrive da 16 GB SanDisk e non potrai più farne a meno. Su Amazon te la porti a casa con appena 7,99€ ossia una spesa letteralmente minima. Se hai Prime attivo, poi, le spedizioni sono gratuite e realizzate nel giro di un paio di giorni in tutta Italia.