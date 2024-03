Pendrive USB da 1 TB a 19€: guarda che OFFERTA

Quanto costa una pendrive da 1 TB? Oggi è in offerta a soli 19,99 euro. Questo modello (per la precisione da 982 GB) è l’ideale per avere sempre con sé documenti e contenuti di ogni tipo, da quelli personali a quelli lavorativi. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterla nel carrello e cogliere l’occasione al volo.

1 TB sempre in tasca con questa pendrive USB

È plug-and-play, dunque non necessita di driver o altro: appena la inserisci in una porta è subito pronta all’uso. Inoltre, impiega lo standard USB 3.0 per garantire una velocità elevata nel trasferimento dei dati, sia in fase di lettura che durante la scrittura dei file. La compatibilità è garantita con tutti i computer e con tutti i sistemi operativi oltre che con player multimediali, televisori ecc. Il design è resistente, realizzato in metallo per resistere anche a eventuali urti o cadute accidentali. Inoltre, è progettata per garantire una protezione totale contro il contatto con l’acqua, i campi magnetici, il calore e persino i raggi X. Il gancio in dotazione permette di renderla un portachiavi. Per saperne di più, dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 19,99 euro invece di 29,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 33% applicato in automatico, questa pendrive da 1 TB (982 GB) è ottima per chi ha bisogno di tanto spazio per archiviare i propri file e averli sempre con sé.

Per gli abbonati Prime c’è inoltre la possibilità di contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio (o presso un Locker) garantita già entro domani, gestita direttamente dalla logistica di Amazon.