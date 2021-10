Pendrive USB-C da 64 GB per smartphone: SCONTO 53%

Perfetta per il collegamento a smartphone e tablet, ma anche a computer desktop e portatili, lettori multimediali, televisori e molto altro ancora: questa pendrive USB da 64 GB ha da un lato il connettore Type-C e dall'altro quello Type-A, così da accontentare tutti. Perché la segnaliamo qui? Oggi può essere tua con il 53% di sconto sul prezzo di listino proposto da Amazon.

64 GB di storage esterno per lo smartphone a meno di metà prezzo

Arriva fino alla velocità di 120 MB/s nel trasferimento dati, ideale anche per la gestione dei file più grandi o la riproduzione dei video in Full HD o 4K. I voti assegnati dalle recensioni di chi ha già avuto modo di provarla (4,4/5 stelle) non lasciano dubbi su qualità, affidabilità e prestazioni. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare questa pendrive USB da 64 GB con connettori Type-C e Type-A al prezzo di soli 12,65 euro invece di 26,99 euro come da listino. Per gli abbonati Prime c'è anche la spedizione gratuita con consegna a domicilio immediata.