GoDaddy: certificati SSL per hosting siti Web al 20% in meno

Assieme allo sconto ancora in corso sul piano di hosting eCommerce WordPress fornito da GoDaddy, la società statunitense esperta registrar di domini Internet rilancia anche promozioni importanti su certificati SSL per proteggere i siti Web. Si tratta di uno strumento essenziale per i portali online. Se ne avete uno, dunque, questa è un’occasione imperdibile. Il prezzo, infatti, è ora pari a 68,31 Euro all’anno.

GoDaddy: dettagli su sconti per certificati SSL

Innanzitutto, a cosa serve un certificato SSL? Quando un utente accede a una pagina Web protetta tramite tale strumento, la connessione diventa automaticamente crittografata e sicura. Così facendo, si impedisce ai malintenzionati del caso di intercettare nomi utente, password e altri dati sensibili come i numeri della carta di credito.

I certificati SSL offerti da GoDaddy sono davvero ottimi e offrono sia protezione standard che UCC/SAN e Wildcard, ovvero rispettivamente proteggono un dominio primario e fino ad altri 99 nomi alternativi del soggetto, oppure dominio primario e sottodomini illimitati. In tutti i casi, il certificato serve ovviamente a garantire la sicurezza del sito sia ai proprietari che agli utenti stessi.

L’acquisto di un certificato SSL consente infatti di rimuovere l’avviso “Non sicuro” dai browser contrassegnando il portale d’interesse. Oltretutto, i motori di ricerca prediligono i siti web con crittografia HTTPS e attribuiscono loro una priorità più elevata nei risultati di ricerca. Si nota, infine, che GoDaddy offre crittografia avanzata SHA-2 e a 2048 bit.

Venendo ai prezzi, si parte dal piano base su singolo dominio e per un anno da 68,31 Euro, ovvero il 20% in meno rispetto al listino. Segue dunque il piano con protezione fino a 5 domini da 134,19 Euro all’anno, 24% in meno. Conclude la lista il piano completo da 243,99 Euro all’anno, al 33% in meno. GoDaddy offre anche un ottimo servizio clienti e, in caso di insoddisfazione, garantisce il rimborso entro 30 giorni.