GoDaddy: hosting sito eCommerce WordPress a soli 18,29 Euro al mese

Il registrar di domini Internet e società di web hosting statunitense GoDaddy torna alla carica con prezzi accattivanti per il suo piano di hosting eCommerce WordPress. Chi ha intenzione di aprire un negozio online tramite WordPress sfruttando le estensioni WooCommerce potrà aggiudicarsi la proposta di GoDaddy a 18,29 Euro al mese, con accesso gratuito a estensioni dal valore di oltre 5.000 Euro!

GoDaddy Hosting eCommerce WordPress: cosa include il piano?

Il piano in questione, accessibile tramite la pagina GoDaddy dedicata, consentirà di creare facilmente un portale Web di e-commerce per la vostra impresa. Sfruttando WooCommerce, la piattaforma open-source per l’e-commerce più famosa al mondo, potrete rilanciare il vostro brand su Internet adeguandovi rapidamente alla compravendita di prodotti online.

La società statunitense consentirà, per giunta, un inizio estremamente rapido. La piattaforma offrirà la configurazione semplificata del sito, un dominio gratuito, strumenti di ottimizzazione SEO, backup giornalieri e sicurezza avanzata. Potrete poi personalizzare il negozio online includendo descrizioni aggiuntive dei prodotti, tariffe di spedizione, iscrizioni a piani di consegna particolari e molto altro ancora.

Tra le estensioni WooCommerce accessibili gratuitamente, poi, ne troviamo alcune dedicate alla gestione migliorata del carrello, oppure alla creazione di merchandising, alle opzioni di pagamento con carte di credito o alla spedizione dei prodotti. Insomma, c’è veramente l’imbarazzo della scelta!

Veniamo ai dettagli sui costi da sostenere con la promozione proposta da GoDaddy. In queste ore, potrete acquistare l’opzione eCommerce al prezzo speciale di 18,29 Euro al mese per 36 mesi, al posto dei 28,05 Euro al mese solitamente richiesti. Si tratta, per essere precisi, di uno sconto del 34%. In alternativa, troverete il piano da 24 mesi a 21,95 Euro al mese, oppure quello da 12 mesi a 23,17 Euro al mese. Il pagamento potrete effettuarlo, per esempio, con carta di credito o PayPal. Durante il processo di pagamento potrete anche richiedere un dominio gratuito semplicemente cercando l’indirizzo del sito che volete aprire nella barra di ricerca.