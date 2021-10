Cyberlink PowerDirector 365: software per montaggio video a prezzo stracciato

Qualche giorno fa abbiamo parlato degli sconti sul catalogo Cyberlink, società taiwanese che da diversi anni è sinonimo di qualità per moltissimi utenti. In tale occasione abbiamo visto tutti i tagli di prezzo sull’intero portfolio. Oggi, invece, ci focalizzeremo sullo sconto sul software di montaggio video Cyberlink PowerDirector 365. Si tratta di un taglio del 20% che porta il prezzo finale a 4,58 Euro al mese.

Cyberlink PowerDirector 365: cosa offre e per chi è pensato

Il software Cyberlink PowerDirector 365 è completamente dedicato al montaggio di video con il potenziamento dell’intelligenza artificiale. Volete sempre il meglio dai vostri filmati? O magari siete aspiranti YouTuber, blogger o filmmakers amatoriali? Questo programma è pensato proprio per voi.

Tra le funzionalità in dotazione a Cyberlink PowerDirector 365 troviamo per esempio il supporto al Motion Tracking, ovvero all’implementazione di testi che seguono un soggetto in movimento. O ancora, la funzione “Maschera e Miscela” farà sì che possiate creare scene artistiche con effetti e transizioni estremamente piacevoli all’occhio e, soprattutto, professionali. Non manca poi il classico Green Screen per rimuovere sfondi e inserirne di nuovi, magari in formato video o con altri effetti speciali.

Ovviamente non ci si ferma qui: troverete opzioni per bilanciamento colore, transizioni, musiche di sottofondo e l’accesso ai database premium di Shutterstock e iStock. Infine, con Cyberlink PowerDirector 365 potrete persino avviare trasmissioni in streaming su Twitch, YouTube e altre piattaforme popolari analoghe.

Tutto ciò sarà possibile al detto prezzo di 4,58 Euro al mese, ovvero 54,99 Euro all’anno. Il prezzo base, invece, è pari a 69,99 Euro. Il software potrà essere provato gratis inizialmente, ma poi potrete accedere alla suite PowerDirector 365 al detto prezzo. Tra i metodi di pagamento accettati troverete le classiche carte di credito Visa, MasterCard e di altri operatori, assieme al sicurissimo PayPal. E se Cyberlink PowerDirector 365 non dovesse soddisfarvi, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.