Cyberlink: sconti fino al 50% su intero catalogo software per editing foto e video

Cyberlink è da diversi anni uno dei marchi più conosciuti e apprezzati sul mercato per quanto riguarda i software di editing video e fotoritocco. Oltre al celeberrimo pacchetto Adobe, amato dai professionisti e non solo, le suite proposte dalla società taiwanese sono una certezza per molti utenti, tanto che in passato giungevano preinstallate su PC dotato del sistema operativo Windows 8. Ora la prassi è quella di acquistare i software a parte. A tale proposito, in queste giornate Cyberlink ha deciso di rilanciare sconti fino al 50% sui suoi programmi. Un esempio? PhotoDirector 365 costa solo 3,67 Euro al mese!

Sconti su software Cyberlink

Senza ulteriori indugi e senza perderci in altre chiacchiere, vediamo quali sono i programmi in offerta, a cosa servono e a quanto vengono venduti. Eccoli nel dettaglio:

Director Suite 365: questo pacchetto firmato Cyberlink è il pezzo da novanta del catalogo. Esso include tutte le soluzioni per la modifica e il montaggio di file audio, video e fotografie. All’interno della suite troviamo PowerDirector, software per montaggio video potenziato da AI; PhotoDirector, soluzione analoga ma dedicata al fotoritocco; ColorDirector, pensato per la correzione dei colori nelle fotografie; e AudioDirector, per il montaggio audio creativo. Il prezzo del pacchetto parte da 8,67 Euro al mese, per uno sconto del 20%. Così facendo, il piano annuale costa 103,99 Euro al posto di 129,99 Euro;

PowerDirector 365 : questa soluzione include solamente il suddetto programma per il montaggio video con AI. Tra le funzioni chiave troviamo il supporto al Motion Tracking, al Green Screen, al keyframing e l’accesso a feature singole come l’inserimento di titoli personalizzati, transizioni, effetti e l’accesso a tabelle LUT per bilanciare i colori. Inoltre, Cyberlink offre la possibilità di registrare lo schermo con il medesimo software, anche per streaming su YouTube e Twitch . Non manca pure la mediateca con oltre 8 milioni di video e immagini da Shutterstock e iStock. In questo caso, il prezzo è pari a 4,58 Euro al mese, per un totale di 54,99 Euro all’anno anziché 69,99 Euro;

: questa soluzione include solamente il suddetto programma per il montaggio video con AI. Tra le funzioni chiave troviamo il supporto al Motion Tracking, al Green Screen, al keyframing e l’accesso a feature singole come l’inserimento di titoli personalizzati, transizioni, effetti e l’accesso a tabelle LUT per bilanciare i colori. Inoltre, Cyberlink offre la possibilità di registrare lo schermo con il medesimo software, anche per . Non manca pure la mediateca con oltre 8 milioni di video e immagini da Shutterstock e iStock. In questo caso, il prezzo è pari a 4,58 Euro al mese, per un totale di 54,99 Euro all’anno anziché 69,99 Euro; PowerDVD 21: questo è forse il software più celebre di Cyberlink, non altro che il Media Player per Windows per eccellenza. Si tratta della soluzione più versatile per vedere contenuti anche in 4K e 8K, Blu-ray e con supporto alle tecnologie HDR10 e Dolby 7.1. La tecnologia integrata TrueTheater, inoltre, si occupa di migliorare qualsiasi contenuto multimediale sia lato video che lato audio. Inoltre, chi ha PowerDVD potrà usare un semplice link per condividere il film con gli amici, anche su smartphone e tablet oltre che da PC. Il prezzo è pari a 69,99 Euro IVA inclusa, al posto di 99,99 Euro.

Ovviamente non mancano anche altri prodotti. Dunque, che aspettate? Se siete a caccia di software per contenuti audio-video e fotoritocco, questa è l’occasione perfetta per acquistarne alcuni d’ottima qualità a prezzi vantaggiosi.