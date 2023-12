Pepe e Meme Moguls: queste memecoin potrebbero rivelarsi promettenti

BONK diventa mainstream e cresce del 50% dopo l’annuncio di Coinbase di elencare la cripto a tema cane basata su Solana. Con un guadagno di Bonk quest’anno del 691%, quali altre memecoin dovrebbero essere considerate dagli investitori? Pepe e Meme Moguls potrebbero promettere bene.

Pepe Tornerà a Risplendere

La criptovaluta Pepe, un tributo alla rana usata come meme in tutto internet e anche nel mondo, è stata appena superata da Bonk in termini di capitalizzazione di mercato. Al momento della scrittura, Bonk è al numero 73 di tutte le criptovalute, mentre Pepe è al 103. In altri termini, Bonk è la terza più grande memecoin dopo Dogecoin e Shiba Inu, mentre Pepe è la quarta.

Ma crediamo che Pepe abbia qualcosa che Bonk non ha – la capacità di rimanere popolare. Bonk ha 1 anno, ma ha mostrato una significativa oscillazione di prezzo solo negli ultimi 30 giorni. Solo poche memecoin rimangono popolari a lungo, e Pepe ha dimostrato di avere resistenza, passando attraverso numerosi picchi e cali dal suo lancio nell’aprile 2023.

Molti dei guadagni di Pepe sono stati recentemente cancellati, il che significa che è molto più probabile che riemerga. Coloro che ora seguono la moda di Bonk probabilmente si troveranno ad acquistare in prossimità del picco, mentre Pepe ha molto più potenziale di crescita.

Come meme a sé stante, Pepe viene utilizzato quasi ogni giorno in chat di Telegram e altre community crypto-relazionate, ma Bonk è probabile che venga presto dimenticato.

Meme Moguls inizia la sua ascesa alla gloria?

Molte persone si chiedono, come possono trovare la prossima grande moneta meme? Meme Moguls potrebbe essere una delle novità più promettenti.

Crediamo che la criptovaluta Meme Moguls (MGLS) possa promettere un ottimo andamento. Aiuterà anche gli amanti delle cripto a trovare le successive memecoin che stanno iniziando a diventare virali e a crescere.

🚀 #MemeMoguls Community Mega Giveaway Event is ON! 🎄 ✨ Christmas Special: Grab Your Share of $20,000 in $MGLS Tokens! 🤑 Didn't catch Stage 1? Here's your chance! We've DOUBLED the excitement for Stage 2 – A massive $20,000 in $MGLS tokens awaits you! 💰 🗓 Start Date: 15th… pic.twitter.com/6imKT5NP62 — Meme Moguls (@meme_moguls) December 14, 2023

Tutto ciò sarà realizzato attraverso una serie di modalità di gioco play-to-earn che MGLS offre, permettendo ai giocatori di simulare investimenti nell’economia meme virale. I partecipanti si confronteranno con altri trader o con il mercato più ampio, sviluppando competenze e vincendo premi.

Il gioco fornisce a ogni giocatore un capitale virtuale iniziale per costruire un portafoglio diversificato. Possono allocare solo una percentuale massima per ogni asset meme, incoraggiando la ricerca su molteplici trend internet emergenti. Varie modalità di torneo poi mettono i trader uno contro l’altro o contro indici in gare per i rendimenti più alti.

Con l’acquisizione di più esperienza, i membri possono diventare “Mogul” certificati – investitori d’élite che guadagnano un reddito passivo dalla loro reputazione. La piattaforma permette ai Mogul di vendere l’accesso a intuizioni o offrire servizi di coaching a trader in sviluppo. C’è anche un mercato NFT dove gli utenti possono scambiare personaggi meme collezionabili che sbloccano condizioni di simulazione migliorate.

Attraverso questo mix di competizione amichevole, educazione e incentivi attorno ai meme internet, Meme Moguls offre un metaverso divertente e unico adatto sia a trader nuovi che esperti nel settore.

Poiché MGLS è nella prima fase di prevendita, ha molto più potenziale di crescita rispetto a Shiba, Doge, Bonk o Pepe. E poiché comprende un gioco e una piattaforma sociale, crediamo abbia il potenziale per la longevità così come per l’utilità. MGLS è attualmente in vendita a $0.0021 e gli analisti credono che la moneta raggiungerà almeno un guadagno dell’800% da qui.

