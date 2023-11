Per Atlas VPN è già tempo di Black Friday: 1,54€/mese e 6 mesi gratis

Diverse aziende hanno scelto di anticipare le loro offerte del Black Friday, facendo un regalo inaspettato a numerosi utenti. Di questa lista fa parte anche Atlas VPN, una delle VPN di riferimento nel settore per il suo invidiabile rapporto qualità-prezzo. Con l’ultima offerta a tempo limitato, il prezzo del piano di 2 anni è crollato a 1,54 euro al mese, con in più 6 mesi extra di servizio in regalo. Puoi aderire alla promozione collegandoti alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Il prezzo del piano di 2 anni di Atlas VPN crolla a 1,54€/mese dopo l’ultima promo

Atlas VPN è uno dei punti di riferimento della categoria perché, rispetto al prezzo a cui viene offerto, riesce a garantire un servizio di gran lunga superiore alla concorrenza. Innanzitutto propone server ottimizzati per lunghe sessioni di gaming e maratone di serie TV e film in streaming, venendo incontro a quelle che sono le principali esigenze delle persone alla ricerca di una VPN veloce.

Sul fronte della sicurezza poi, la VPN di Atlas integra funzionalità extra che a questo prezzo difficilmente si trovano in altri servizi. Tra queste si annovera anche il Data Breach Monitor, uno strumento che informa l’utente se i suoi dati personali sono stati violati e successivamente divulgati. Inoltre è presenza la funzione Kill Switch di rete, che va a interrompere in automatico le attività online qualora la connessione VPN diventi instabile: in questo modo non dovrai più temere che le tue informazioni possano trapelare per colpa di una connessione ballerina.

Approfitta ora dell’offerta del Black Friday di Atlas VPN per attivare il piano di 2 anni in sconto dell’86% rispetto al prezzo precedente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.