Per Natale regala un cloud: oltre 1.000€ di sconto per famiglie

Natale si avvicina. Le festività invernali sono sinonimo di condivisione e tempo in famiglia, ma anche (e soprattutto) di regali. Per quest’anno fai un dono diverso dal solito a chi ami; lascia perdere maglioncini, calzini, confezioni regalo, bagnoschiuma e regala la sicurezza di uno spazio cloud in cui conservare ciò che di più caro e prezioso possa esistere: i ricordi.

pCloud, una delle principali piattaforme di cloud storage al mondo, ha lanciato una promozione perfetta per te che desideri stupire la tua famiglia: uno sostanzioso sconto di oltre 1.000 euro su entrambi i piani Family, da 2 TB e da 10 TB.

Si tratta di un servizio che offre spazi di archiviazione cloud con funzionalità premium a gruppi famigliari fino a un massimo di cinque utenti. Il vantaggio? Tutti i pagamenti sono una tantum. Ciò significa che, una volta acquistato, il cloud sarà per sempre a disposizione della tua famiglia, senza abbonamenti mensili e annuali né costi extra nascosti.

Perché pCloud for Family è il regalo azzeccato per Natale

I nostri smartphone, specialmente durante le festività come il Natale, si riempiono di fotografie e video che testimoniano i bei momenti passati insieme. Perciò uno spazio cloud potrebbe diventare la scelta giusta per conservare tutti questi ricordi all’interno di uno storage online accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, che sia lo smartphone, il PC oppure il tablet. pCloud, infatti, sincronizza automaticamente tutte le informazioni caricate per renderle subito disponibili multi-piattaforma.

Questa funzionalità è utile non soltanto per avere sempre con sé la propria personalissima galleria di fotografie e video senza occupare prezioso spazio sul dispositivo, ma anche per chi lavora e studia: niente più file dimenticati sul PC di casa o chiavette USB con documenti importanti lasciati sulla scrivania. Quello offerto da pCloud è un servizio assolutamente flessibile, che permette di condividere i file caricati con chiunque. Anche chi non è utente della piattaforma.

L’utente, inoltre, è l’unico che ha il pieno controllo dei dati. È possibile, tra le altre cose, recuperare file cancellati entro 30 giorni, visualizzare anteprime a schermo e guardare video e audio caricati grazie al comodo media player integrato, che funziona un po’ come una sorta di piattaforma streaming personale (puoi anche creare le tue playlist aggiungendo le tue canzoni preferite: l’unico requisito è che siano caricate sul cloud).

Dal punto di vista della sicurezza, con pCloud sei in una botte di ferro: la piattaforma utilizza il protocollo TLS/SSL applicandolo alle informazioni nel momento in cui vengono trasferite dal dispositivo ai server pCloud, creando tre backup differenti in altrettanti server. In più, ogni singolo file è protetto da crittografia 256-bit AES per il massimo della sicurezza.

Come funziona pCloud for Family?

pCloud for Family funziona in tutto e per tutto come un qualsiasi altro piano pCloud. Con una differenza: può essere condiviso tra più utenti. Perfetto per famiglie che vogliono risparmiare sull’acquisto dei singoli piani. Sia l’opzione da 2 TB che quella da 10 TB consentono la condivisione fra 5 utenti della famiglia: l’utente principale, colui che acquista il piano, può liberamente selezionare e gestire la quantità di spazio di archiviazione da dedicare a ciascun membro. Ma, poiché la privacy per pCloud è estremamente importante, ogni utente avrà il proprio spazio personale inviolabile.

Per Natale regala uno spazio cloud per te e per tutta la tua famiglia, approfittando degli sconti festivi di pCloud che puoi scoprire a questo link: il piano da 2 TB di spazio è in offerta a soli 499 euro anziché 1.700, mentre quello da 10 TB lo puoi trovare al prezzo scontato di 1.169 euro (quello di listino è di 7.600 euro). Ricordiamo che entrambi i pagamenti sono da intendersi una tantum, perciò potrai dire definitivamente addio ad abbonamenti e subdoli costi nascosti.

