Per Natale, regala un set di Piantine LEGO!

Il set LEGO Icons Piante promette un’esperienza di costruzione non solo rilassante e gratificante, ma anche un modo elegante per arricchire gli ambienti con 9 affascinanti piante artificiali ispirate a specie provenienti da zone aride e tropicali, alcune delle quali addirittura carnivore. Collocate in vasi color terracotta, queste creazioni si trasformano in soprammobili perfetti da esibire in casa o in ufficio, aggiungendo un tocco naturale senza la preoccupazione costante della manutenzione.

Adatto a tutti i livelli di abilità, il set è fatto sia principianti, desiderosi di iniziare con progetti semplici come cactus o succulente, sia appassionati più esperti, alla ricerca di sfide più complesse, come piante carnivore o alberelli tropicali.

La qualità dei materiali impiegati garantisce un aspetto realistico e duraturo alle piante artificiali di LEGO. Realizzate con plastica ABS e poliestere di alta qualità, queste piante sono resistenti e mantengono la loro vivacità nel tempo. Inoltre, la scelta della plastica vegetale, ottenuta dalla canna da zucchero di fonti sostenibili, sottolinea l’impegno del set per la sostenibilità ambientale.

Inserito nella Collezione Botanica LEGO, questo set non solo presenta piante uniche ma abbraccia anche la sostenibilità come filosofia guida. L’utilizzo di plastica vegetale proveniente da canna da zucchero sostenibile caratterizza tutti i set della collezione, rendendo il LEGO Icons Piante una scelta eccellente per coloro che desiderano adornare i loro spazi con verde, senza il peso delle cure quotidiane, e con un occhio attento alla sostenibilità.