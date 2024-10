Per NordVPN è già Black Friday: 71% di sconto e 3 mesi extra

Il Black Friday arriva in anticipo grazie a NordVPN: il popolare servizio di rete virtuale privata ti offre un fantastico sconto per convincerti ad abbonarti. Scegliendo infatti uno dei tre piani da 2 anni puoi avere infatti fino al 71% di sconto sul prezzo finale, a cui aggiungere 3 mesi extra sul tuo abbonamento: questo significa che pagherai 27 mesi di protezione ad un prezzo bassissimo.

NordVPN: ora è il momento giusto per abbonarti

Con questa offerta è praticamente impossibile non abbonarsi. NordVPN è il servizio migliore per quanto riguarda la privacy e ti garantisce una protezione totale dei tuoi dati quando navighi online.

In che modo? La tua connessione verrà instradata all’interno di quello che sarebbe in pratica un tunnel crittografato su Internet: i dati che viaggiano al suo interno saranno sempre totalmente privati e protetti, sia informazioni sensibili come i dati bancari sia la semplice visione in streaming della tua serie TV preferita.

NordVPN ti offre tutto questo senza rinunciare alla velocità grazie agli oltre 6400 server presenti in 111 paesi con velocità sorprendenti e larghezza di banda illimitata. In più, puoi contare su servizi aggiuntivi come Thread Protection, che blocca automaticamente download malevoli, tracker ingannevoli e pubblicità invasive.

Un servizio molto utile in ogni situazione, sia se sei a casa sia se ti trovi in viaggio all’estero e sei costretto ad utilizzare una rete WiFi pubbliche, le più pericolose quando si tratta di sicurezza informatica. NordVPN ti proteggerà anche in quel caso, in modo che nessun malintenzionato possa accedere ai tuoi dati.

Approfitta dunque di questo Black Friday arrivato in anticipo di un mese: scopri NordVPN con il 71% di sconto, 3 mesi extra gratis e la garanzia di rimborso a 30 giorni.