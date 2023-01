Per prenotare voli e risparmiare, affidati a questa VPN

Forse in pochissimi sanno che per prenotare voli e risparmiare sul prezzo del biglietto occorre usare una VPN.

Per quale arcano motivo? Le compagnie aeree e i portali di prenotazione tracciano la posizione degli utenti nel momento in cui visitano le loro piattaforme per acquistare un biglietto aereo.

Una volta raccolti i dati, posizione geografica e informazioni personali incluse, stabiliscono l’ammontare del prezzo del biglietto da proporre all’utente.

Invece, usando una VPN come CyberGhost per navigare in modo anonimo con un diverso indirizzo IP rispetto a quello reale, è possibile risparmiare sul biglietto.

Il problema è che le compagnie aeree conoscono benissimo questo meccanismo e hanno implementato il loro servizio online con un altro meccanismo che vanifica l’utilizzo di una VPN per la prenotazione dei voli.

Perché usare CyberGhost per prenotare voli

Come detto in precedenza, le compagnie aeree hanno trovato un modo per rendere vano l’uso delle VPN per prenotare voli. Fortunatamente, questo meccanismo non funziona con tutte le VPN.

Entrando in questa pagina e acquistando la VPN di CyberGhost al modico prezzo di 2,03 euro al mese, si ha la possibilità di verificare se è effettivamente così sfruttando la garanzia di rimborso di 45 giorni.

In che modo verificarlo? Provare prima a prenotare un biglietto aereo ad esempio fino a Parigi senza attivare la VPN e controllare tutti i prezzi che escono.

Poi, attivare la VPN e ripetere la medesima operazione. Se i prezzi sono notevolmente più bassi rispetto a quelli della prima ricerca, allora vuol dire che CyberGhost funziona perfettamente.

Questo servizio VPN è altamente performante per diversi motivi, tra cui il principale è l’enorme disponibilità di server (quasi 8.000) dislocati in più di 105 aree geografiche di 91 Paesi.

Tutto questo si traduce in una sola cosa: la possibilità di mettere a confronto i prezzi dei biglietti aerei di tutto il mondo per individuare l’offerta migliore.

Quindi, è fondamentale sottoscrivere QUI un servizio VPN come quello di CyberGhost e provarlo praticamente gratuitamente per 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.